Devisen: Euro startet mit leichten Verlusten in Tag mit vielen Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag zunächst etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel mit 1,1347 Dollar etwas weniger als am Vorabend. Nach einem anfänglichen, kurzen Rutsch bis auf fast 1,12 Dollar hatte der Eurokurs am Donnerstag nach der Bekanntgabe von US-Konjunkturdaten zugelegt und sich wieder der Marke von 1,14 Dollar angenähert.

Am Freitag stehen eine Reihe von wichtigen Konjunkturdaten an. Vor allem die Preisdaten aus Deutschland, Spanien und den Vereinigten Staaten könnten die Devisenmärkte stärker beeinflussen./zb/mis