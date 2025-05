dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax stabil erwartet nach Dämpfer

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Nach dem jüngsten Dämpfer dürfte sich am deutschen Akteinmarkt am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex im Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Start 15 Punkte höher auf 23.948 Punkte. Selbst mit dem anfänglichen Auftrieb eines guten Quartalsberichts von Nvidia und dem Dämpfer für Trumps Zollpolitik vor einem US-Gericht, schaffte es der Dax am Vortag nicht an seinen Rekord vom Mittwoch bei fast 24.326 Punkten heran. Nach einem freundlichen Handelsstart folgten nach der Kursrally in diesem Jahr leichte Gewinnmitnahmen. Kurz vor dem US-Handelsschluss hob ein Berufungsgericht zudem die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle vorerst wieder auf. Unter dem Strich ließ das juristische Tauziehen die Anleger an der Wall Street bei kleinen Kursgewinnen letztlich kalt.

USA: - DOW LEGT LEICHT ZU - Nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte hat der Dow Jones Industrial am Donnerstag wieder etwas zugelegt. Das juristische Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der Importzölle ließ die Anleger an der Wall Street letztlich kalt. Das Bundesgericht für internationalen Handel hatte es Washington zunächst untersagt, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Kurz vor Handelsschluss hob das eingeschaltete Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Zölle von Präsident Donald Trump aber vorerst auf. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Der Dow stieg am Ende um 0,28 Prozent auf 42.215,73 Punkte.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach den jüngsten Gewinnen nachgegeben. Das juristische Tauziehen um die Rechtmäßigkeit der US-Importzölle sorgt weiter für Unsicherheit. Ein Bundesgericht hatte es Washington zunächst untersagt, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Kurz vor US-Handelsschluss hob ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Zölle von Präsident Donald Trump aber vorerst auf. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 rund 1,1 Prozent ein. Das Wochenplus liegt damit bei rund zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen gab am Freitag um 0,3 Prozent nach und für den Hongkonger Hang Seng ging es um 1,4 Prozent nach unten.

DAX 23.933,23 -0,44% XDAX 23.929,48 -0,55% EuroSTOXX 50 5.371,10 -0,14% Stoxx50 4.516,36 -0,31% DJIA 42.215,73 0,28% S&P 500 5.912,17 0,40% NASDAQ 100 21.363,95 0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,27 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1349 -0,16% USD/Yen 143,80 -0,27% Euro/Yen 163,21 -0,42%

BITCOIN:

Bitcoin 106.070 0,47% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 63,82 -0,33 USD WTI 60,63 -0,31 USD

