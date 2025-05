EQS-News: Eckert & Ziegler veranstaltet drittes Boston Radionuclide Theranostics Forum

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

BOSTON, Massachusetts, 30. Mai 2025. Eckert & Ziegler hat die 3. Auflage des Boston Radionuclide Theranostics Forums erfolgreich abgeschlossen und unterstreicht damit erneut seine Führungsrolle in der radiopharmazeutischen Industrie. Aufbauend auf dem Erfolg der vorherigen Jahre, versammelte die diesjährige Veranstaltung rund 100 Entscheidungsträger, renommierte Experten, wichtige Partner und einflussreiche Branchenführer, um das transformative Potenzial von Radionukliden in der Präzisionsonkologie zu diskutieren.



Das Forum fand am 29. Mai 2025 statt und konzentrierte sich auf die zentrale Frage, ob die Radionuklid-Theranostik nun ihr volles Potenzial entfaltet. Dabei wurden die Möglichkeiten und jüngsten Erfolge dieser Technologie als transformative Kraft in der Onkologie diskutiert. In aufschlussreichen Podiumsdiskussionen und Expertenvorträgen beleuchteten die Teilnehmer die Fortschritte in der Radiopharmazie und Fragen zur Lieferkette sowie die Herausforderungen in der klinischen Entwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf erfolgreichen Deals im Bereich der Radiotherapeutika. Das vollständige Programm für 2025 finden Sie hier.



„Das rasante Wachstum und die Innovationen auf dem Radiopharmaziemarkt sind unübersehbar“, sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. „Die Organisation der dritten Ausgabe des Boston Radionuclide Theranostics Forum unterstreicht unser Engagement für die Präzisionsonkologie. Die Diskussionen und Kooperationen, die sich aus dieser Plattform ergeben, haben das Potenzial, Fortschritte zu beschleunigen und den Zugang der Patienten zu lebensverändernden Therapien zu erweitern."



Das Boston Radionuclide Theranostics Forum wird von Eckert & Ziegler initiiert und gestaltet, von Solomon Partners gesponsort, von Morrison Foerster ausgerichtet und mit Unterstützung des German American Business Council of Boston organisiert. Die Veranstaltung hat sich mittlerweile zu einer festen Größe im Kalender der Nuklearmedizin entwickelt. Die halbtägige Konferenz bot Einblicke von mehr als einem Dutzend internationaler Experten aus den Bereichen klinische Praxis, Brancheninnovation und Spitzenforschung. Dank des engagierten Dialogs und der strategischen Networking-Möglichkeiten bleibt das Forum eine zentrale Plattform für die Gestaltung der Zukunft der Radiotheranostik.



Die Veranstaltung war ausschließlich auf Einladung zugänglich und erneut voll ausgebucht. Dies spiegelt das große Interesse und Engagement der globalen radiopharmazeutischen Fachwelt wider. Die nächste Ausgabe des Forums ist für den 28. Mai 2026 geplant. Eckert & Ziegler verschreibt sich weiterhin der Förderung von Zusammenarbeit und Innovation in der Präzisionsonkologie weltweit.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

