Zalando-Aktie gefragt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando haben am Montagvormittag als einer der besten Dax-Werte um bis zu 1,7 Prozent zugelegt. Zuletzt lag das Papier mit einem Plus von einem Prozent immer noch im Spitzenfeld des am Montag leicht nachgebenden Dax.

Damit sind die Papiere des Onlinehändlers zurück an ihrer 50-Tage-Linie innerhalb einer Seitwärtsphase im Kurschart. Sehr optimistisch sind allerdings die Experten von Goldman Sachs, die die Papiere im Rahmen ihrer monatlichen Überprüfung nun im Juni-Kommentar auf ihre Favoritenliste setzten.

Zalando sei der am besten aufgestellte "pure E-Commerce Player" in der weiteren Verschiebung der Umsätze ins Netz, hieß es. Vom starken Online-Wachstum profitiere auch der hochprofitable Bereich Zalando Marketing Services.

Den Kauf von About You hält Goldman für deutlich gewinnsteigernd und sieht obendrein langfristig Synergiepotenzial./ag/stk