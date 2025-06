DAZN bietet Bundesliga-Konferenz im günstigeren Abo-Modell

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sport-Sender DAZN bietet die von der Fußball-Bundesliga neu erworbene Konferenz im günstigeren seiner beiden Tarife an. Das bei Fußballfans beliebte Format mit den Partien am Samstagnachmittag läuft im Paket Super Sports und kostet im Jahresabonnement 19,99 Euro monatlich. Das jederzeit kündbare Monatsabo kostet 24,99 Euro.

Wer auch die Sonntagsspiele der Bundesliga und die Champions League live sehen will, benötigt das Paket Unlimited für 34,99 Euro monatlich im Jahresabonnement oder für 44,99 Euro im Monatsabo. DAZN hält die Preise im Vergleich zur Vorsaison stabil, nachdem das Unternehmen in den Vorjahren wegen massiver Preiserhöhungen in der Kritik gestanden hatte.

Die Konferenzschaltung im Fernsehen ist vor rund 25 Jahren vom Sky-Vorgänger Premiere erfunden worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) entwickelte daraus ein Rechtepaket, das sich bei der Auktion im Dezember DAZN sicherte. Sky zeigt nur noch kleinere Konferenzen an den Spieltagen der 2. Bundesliga./mrs/DP/mis