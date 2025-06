Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach den Gewinnen in der vergangenen Woche nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 130,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 2,52 Prozent.

Der Bund-Future erholte sich von anfänglichen noch deutlicheren Verlusten.

Schwächer als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten stützten die Anleihen etwas. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich im Mai unerwartet erneut verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel auf den niedrigsten Stand sei dem vergangenen November. Volkswirte hatten eine leichte Erholung erwartet.

"Die konjunkturelle Perspektive des Sektors bleibt getrübt und die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed werden tendenziell gestärkt", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Helaba.

Umlauf warnt jedoch vor zu viel Optimismus mit Blick auf Leitzinssenkungen. Er verweist auf den immer noch sehr hohen Wert des Indexes für bezahlte Preise. "Die Fed hat ihrerseits angedeutet, es wegen der Inflationsgefahren nicht eilig zu haben mit einer Lockerung der Geldpolitik."

Im Fokus steht in dieser Woche neben der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag weiter der Handelskonflikt sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Bei der EZB-Sitzung wird eine erneute Leitzinssenkung erwartet. Spannend dürfte angesichts der hohen Unsicherheit der Ausblick auf das weitere Vorgehen sein. Beobachter erwarten jedoch, dass die EZB weiterhin nach Datenlage entscheiden wird./jsl/mis