Führungswechsel bei der Bellevue Group – sukzessive Schärfung des Geschäftsmodells – Halbjahresresultat voraussichtlich deutlich tiefer als Vorjahr



Zürich, 2. Juni 2025

Veit de Maddalena übernimmt als exekutiver Verwaltungsratspräsident die operative Leitung der Bellevue Group per 2. Juni 2025

CEO Gebhard Giselbrecht hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bellevue Group anzunehmen

Sukzessive Schärfung des Geschäftsmodells aufgrund der neuen Marktrealität

Anhaltend unterdurchschnittliche und teilweise gar negative Marktentwicklung im Gesundheitssektor schmälert verwaltete Kundenvermögen weiter – Schwäche des US-Dollars belastet Anlagen zusätzlich

Voraussichtliches Halbjahresresultat 2025 nahezu ausgeglichen (Halbjahresgewinn 2024: CHF 7.4 Mio.)

Starke eigenkapitalfinanzierte Bilanz als solides Fundament für optimierte Bellevue Group

Der Verwaltungsrat der Bellevue Group hat Veit de Maddalena (Präsident des Verwaltungsrates seit 2019) zum exekutiven Verwaltungsratspräsidenten per 2. Juni 2025 ernannt. Er wird zusammen mit der bestehenden Gruppengeschäftsleitung auch für die operative Führung der Bellevue Group verantwortlich zeichnen. Gleichzeitig wird Prof. Dr. Urs Schenker (Mitglied des Verwaltungsrates seit 2019) als Lead Independent Director agieren. Die Geschäftsleitung von Bellevue Asset Management, der wichtigsten operativen Tochtergesellschaft der Bellevue Group, übernimmt Markus Peter, der als Head Investments seit 2009 bei der Bellevue Group tätig und seit 2024 auch Mitglied der Gruppengeschäftsleitung ist. Der bisherige CEO Gebhard Giselbrecht hat sich entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb der Bellevue Group anzunehmen.

Veit de Maddalena, exekutiver Verwaltungsratspräsident, kommentiert: «Ich bedaure den Entscheid von Gebhard Giselbrecht und danke ihm im Namen des Verwaltungsrates für sein grosses Engagement. Für seine berufliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute. Unser Augenmerk gilt nun der sukzessiven Anpassung der Bellevue Group auf die neue Marktrealität. Wir werden Bellevue konsequent auf unsere Kernkompetenzen Biotech und Healthcare sowie ausgewählte attraktive Nischenstrategien ausrichten, unsere Ressourcen entsprechend allozieren und moderne Instrumente zur Effizienzsteigerung nutzen. Wir sind überzeugt, dass unsere anerkannte Anlagekompetenz, unsere engagierten Mitarbeitenden sowie unsere starke Bilanz ein sehr gutes Fundament für eine optimierte, erfolgreiche Bellevue Group bilden.»



Ertrags- und Gewinnrückgang aufgrund marktbedingt tieferer Kundenvermögen

Die Bellevue Group erwartet aufgrund der aktuell vorliegenden internen Zahlen für das 1. Halbjahr 2025 ein im Vorjahresvergleich deutlich tieferes Geschäftsergebnis. Das anhaltend schwierige Marktumfeld akzentuierte sich angesichts der US-Zollpolitik weiter. Der Aktienmarkt des Gesundheitssektors entwickelte sich weiterhin unterdurchschnittlich, teilweise gar negativ. Zusätzlich belastete die Schwäche US-Dollars den Grossteil der Healthcare-Anlagen. Die durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen liegen deshalb aktuell im Vorjahresvergleich rund 24% tiefer (Reduktion um rund 15% gegenüber Ende 2024). Gleichzeitig beeinträchtigten marktbedingte, unrealisierte Anlageverluste auf eigene Produkte und Finanzanlagen das erwartete Halbjahresresultat zusätzlich. Vor diesem Hintergrund erwartet die Bellevue Group ein nahezu ausgeglichenes Halbjahresresultat.

Die Publikation des vollständigen Halbjahresergebnisses 2025 erfolgt am 24. Juli 2025.

Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch



Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2024 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 5.8 Mrd.

