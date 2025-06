IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone kündigt klinische Studienpläne für Therapie bei akuter Rückenmarksverletzung auf Jahrestagung der American Spinal Injury Association an

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone kündigt klinische Studienpläne für Therapie bei akuter Rückenmarksverletzung auf Jahrestagung der American Spinal Injury Association an

TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Mai 2025 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Professor Nahshon Knoller, M.D., leitender klinischer Berater des Unternehmens, auf der renommierten Jahrestagung der American Spinal Injury Association (ASIA) einen Vortrag halten wird. Dabei wird er die Pläne des Unternehmens für zukünftige klinische Studien im Jahr 2026 im Bereich der akuten Rückenmarksverletzungen (SCI) für ExoPTEN, eine neuartige, exosomenbasierte Therapie, sowie Ergebnisse aus den präklinischen Studien des Unternehmens vorstellen.

NurExone plant, im Jahr 2026 eine Phase-1/2a-Studie (2026 SCI-Studie) zu starten - ein bedeutender Meilenstein im Fortschritt regenerativer Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems.

In die 2026 SCI-Studie werden erwachsene Patienten mit traumatischer Rückenmarksverletzung zwischen den Wirbelebene C5 und T10 eingebunden, die nach ASIA-Klassifikation dem Schweregrad A oder B zugeordnet sind. Diese Patienten werden innerhalb von 3 bis 7 Tagen nach der Verletzung behandelt. Phase 1 wird eine Dosis-Eskalationsstudie zur Sicherheitsbewertung an bis zu 18 Patienten sein, gefolgt von einer randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-2a-Studie zur Messung der funktionellen Erholung bei 10-15 Patienten.

Auf der ASIA-Tagung 2025 wird Professor Knoller, ein renommierter Neurochirurg und ehemaliger Leiter der Abteilung für Wirbelsäulentraumatologie am Sheba Medical Center - dem größten Krankenhaus des Nahen Ostens, das laut Newsweek zu den zehn führenden Krankenhäusern weltweit zählt - Updates zur 2026 SCI-Studie sowie Ergebnisse weiterer präklinischer Studien des Unternehmens präsentieren.

Professor Knoller erklärte: Es ist eine große Ehre für ein Unternehmen im präklinischen Stadium, zur Präsentation bei ASIA eingeladen zu werden. Dies ist eine der angesehensten Veranstaltungen im Bereich Rückenmarksverletzungen, und unsere Teilnahme unterstreicht die Stärke und Relevanz des ExoPTEN-Programms sowie die beeindruckenden Ergebnisse, die wir mit einem minimalinvasiven Therapieansatz erzielt haben. Darüber hinaus spiegelt dies die wissenschaftliche Qualität und den klinischen Bedarf wider, den NurExone adressiert.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, betonte die Bedeutung des Übergangs des Unternehmens in die klinische Entwicklung und sagte: Dies ist das erste Mal, dass wir unsere klinischen Pläne für ExoPTEN öffentlich vorstellen - ein bedeutender Schritt für das Unternehmen. Wir haben wesentliche Fortschritte bei der Validierung unserer wissenschaftlichen Grundlage und beim Aufbau der klinischen Vorbereitung gemacht. Während wir uns auf die erste Anwendung am Menschen vorbereiten, bleibt unser Fokus auf dem Fortschritt dieses Programms und dem klaren Potenzial zur Behandlung eines bislang ungedeckten Bedarfs bei Rückenmarksverletzungen.

ExoPTEN basiert auf Exosomen, die aus mesenchymalen Stammzellen gewonnen und mit siRNA gegen PTEN - einen molekularen Inhibitor der neuronalen Regeneration über den mTOR-Signalweg - beladen sind. Die Verabreichung erfolgt sowohl intranasal als auch intrathekal. ExoPTEN soll den Zelltod reduzieren und das axonale Nachwachsen in der akuten Phase nach der Verletzung fördern. Die Therapie hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration sowie der European Medicines Agency den Orphan-Drug-Status erhalten.

Die von Professor Knoller auf der ASIA vorgestellten präklinischen Studien zeigten eine deutliche Erholung der motorischen, sensorischen und strukturellen Funktionen in Rattenmodellen mit vollständiger Rückenmarksdurchtrennung und -kompression. MRT, BBB-Scoring, von-Frey-Tests und Histologie bestätigten die therapeutische Wirkung von ExoPTEN. Fluoreszenzmarkierungen zeigten, dass Exosomen bis zu sieben Tage nach der Verletzung gezielt an die Verletzungsstelle wanderten. Die Einladung zur Präsentation dieser Ergebnisse bei ASIA unterstreicht die Stellung des Unternehmens als Innovator im Bereich der Neuroregeneration.

Die ASIA-Tagung 2025 findet vom 2. bis 4. Juni 2025 in Scottsdale, Arizona, statt. Diese Veranstaltung ist die führende klinische und wissenschaftliche Konferenz für die Versorgung und Forschung im Bereich Rückenmarksverletzungen.

Investor Summit Virtual - 10. Juni 2025

NurExone Biologic Inc. wird am 10. Juni 2025 am Q2 Investor Summit Virtual teilnehmen. Die Unternehmenspräsentation ist für 14:00 Uhr EDT geplant. Der Investor Summit ist eine exklusive Veranstaltung zur Vernetzung von Investoren mit vielversprechenden Microcap-Unternehmen mit Wachstumspotenzial. Investoren haben die Möglichkeit, direkt mit der Unternehmensführung in Kontakt zu treten und Beiträge von Branchenexperten zu hören. Zur Anmeldung für diese kostenfreie Veranstaltung besuchen Sie bitte die Website https://investorsummitgroup.com und klicken Sie auf Registration.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und der Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten vorgelegt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen belegen - beides Märkte mit einem Volumen in Milliardenhöhe. Regulatorische Meilensteine, darunter die Gewährung der Orphan-Drug-Designierung, ebnen den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. Zur Verankerung seiner Aktivitäten und Wachstumsstrategie in Nordamerika hat NurExone die US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. gegründet.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

