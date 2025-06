DAX-FLASH: Leitindex macht Vortagesverluste wieder wett

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.991 Punkte. Er bleibt damit aber weiter auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten.

Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Bei den Verhandlungen in Istanbul zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland über eine Annäherung haben beide Seiten ihre Positionen klargemacht, die erwartungsgemäß weit auseinander liegen./ag/zb