dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni dürfte der Dax am Dienstag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.991 Punkte. Er bleibt damit aber weiter auf Abstand zu seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten. Leichte Unterstützung kommt durch die kleinen Zuwächse an der US-Börse, die am Morgen auf den Handel in Asien abstrahlten. Dies sorgt für gewisse Beruhigung angesichts des zuletzt wieder etwas zugespitzten Handelskonflikts zwischen den USA und China. Bei den Verhandlungen in Istanbul zwischen der Ukraine und dem Aggressor Russland über eine Annäherung haben beide Seiten ihre Positionen klargemacht, die erwartungsgemäß weit auseinander liegen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben nach dem starken Mai die wieder auflebenden Handelsspannungen am Montag weiter gut weggesteckt. Auch schwache heimische Konjunkturdaten und fehlende Fortschritte bei Gesprächen für eine Waffenruhe in der Ukraine schreckten die Anleger nicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schüttelte seine Verluste ab und schloss 0,08 Prozent fester mit 42.305,48 Punkten. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich für ein Plus von 0,41 Prozent auf 5.935,94 Punkte, während der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 um 0,71 Prozent auf 21.491,75 Punkte zulegte.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag dank positiver US-Vorgaben zugelegt. Mit einem Plus von 1,1 Prozent im späten Handel fielen die Gewinne beim Hongkonger Hang-Seng-Index am deutlichsten aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen zog um ein halbes Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte dagegen kurz vor Handelsende nur leicht zulegen.

DAX 23930,67 -0,28% XDAX 24091,71 0,14% EuroSTOXX 50 5355,56 -0,21% Stoxx50 4530,38 -0,04% DJIA 42305,48 0,08% S&P 500 5935,94 0,41% NASDAQ 100 21491,75 0,71%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,38 0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1423 -0,17% USD/Yen 142,94 0,16% Euro/Yen 163,28 -0,01%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 105.404 -0,47%

ROHÖL:

Brent 64,83 +0,20 USD WTI 62,77 +0,25 USD

/zb