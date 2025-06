Martin bespricht heute folgende Werte: Einzelwerte: Bitcoin, Hensoldt, Gerresheimer, BioNTech, Boeing, DraftKings, CrowdStrike, Ford, Cleveland Cliffs, Meta, Broadcom und Credo Technology.

Schwache Zahlen aus China belasten in der US-Vorbörse die Kurse. In den letzten Tagen wurde eine solche Schwäche immer gekauft. Kann sich diese Situation fortsetzen? Wohin geht es mit den Indizes? Steht ein größerer Rücksetzer an?

Diese Fragen nimmt Martin in der heutigen Mahlzeit Folge auf.

Außerdem steht Biontech mit einer neuen Partnerschaft im Fokus. Hier geht es direkt um Milliarden-Beträge. Dieser Deal hat also enorme Auswirkungen.

Broadcom steht ebenfalls im Zentrum des Interesses, nachdem ein wichtiger Analyst sich positiv äußert. Wie steht es um Broadcom im Vergleich zu Nvidia? Auch darum geht es heute.

Credo Technology hat gestern die Quartalszahlen veröffentlicht. Martin schaut drauf, wie es beim heimlichen KI-Profiteur so läuft.