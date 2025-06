Polens Ministerpräsident Tusk kündigt Vertrauensfrage an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Polens Ministerpräsident Donald Tusk will die Vertrauensfrage stellen.

Er kündigte am Montagabend an, so bald wie möglich eine Vertrauensabstimmung im Parlament über seine Koalitionsregierung zu beantragen. Der Schritt folgt auf die Niederlage des von Tusk unterstützten proeuropäischen Kandidaten Rafal Trzaskowski bei der Präsidentschaftswahl gegen den rechtsnationalen Politiker Karol Nawrocki.

