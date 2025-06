Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Pendlerpauschale

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Pendlerpauschale

Und doch ist diese Maßnahme sinnvoll. Es ist eine Unterstützung für all jene Bürger, die tagtäglich weite Wegstrecke zu ihrer Arbeit zurücklegen müssen und dadurch wertvolle Lebenszeit auf der Straße liegen lassen. Die diese Strapazen dennoch in Kauf nehmen und gewissenhaft ihren Dienst tun. Zudem zahlen sie - wie andere Arbeitnehmer auch - in Größenordnungen Steuern und stellen so sicher, dass unser Sozialstaat funktioniert. Dieser Fleiß verdient jetzt eine Entlastung. Und im besten Fall stimuliert er neuen Fleiß, was sich positiv auf künftige Haushalte auswirken wird./yyzz/DP/zb