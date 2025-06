Trading-Chance Cintas: Mega Trendaktie

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat wird heute vorgestellt. Und dieser hat es in sich. 1983 als Pennystock mit weniger als 10 Cent an der Börse gestartet, ist diese Mega-Trendaktie inzwischen weit über 200 Dollar wert, und hat in Sachen Dynamik weiter zugelegt. Einen derart starken Trend haben selbst wir mit über 26 Jahren Börsenerfahrung selten gesehen. Die Rede ist von einem amerikanischen Industriewert: Cintas Corporation!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Cintas?

Bei einer solchen Kursentwicklung, wie sie diese Aktie hingelegt hat, würde man vermuten, es handele sich um eine Tech-Schmiede mit irgendeiner abgedrehten, futuristischen Geschäftsidee. Doch weit gefehlt. Wie nahezu alle Dividenden-Aristokraten bewegt sich auch Cintas in Geschäftsfeldern des Alltags. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist der Bereich Uniform Rental and Facility Services. Cintas bietet die Vermietung, sowie Pflegedienstleistungen für Berufsbekleidung und Textilien an, die in verschiedenen Industriezweigen und von Unternehmen unterschiedlicher Größe genutzt werden. Das Unternehmen stellt Uniformen zur Verfügung und kümmert sich um die Wäsche und Instandhaltung dieser Bekleidungsstücke. Der zweite große Geschäftsbereich ist der First Aid and Safety Services. In dieser Sparte fokussiert sich Cintas auf Produkte und Dienstleistungen, die die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleisten sollen. Dazu gehören Erste-Hilfe-Kits, Sicherheitstrainings und -programme sowie Überwachungsdienste für Feuerlöscher. Cintas bietet auch Fire Protection Services an. Diese umfassen die Wartung und Installation von Feuerlöschsystemen und -geräten sowie Brandschutzschulungen für Unternehmen. Zusätzlich gibt es das Segment Corporate Identity Uniform Programs, in dem Cintas auf die Gestaltung und Lieferung von Firmenuniformen spezialisiert ist, die dazu beitragen, eine einheitliche Unternehmensidentität zu schaffen und zu erhalten.

Gewinn explodiert regelrecht

Eine derartige Gewinn-Entwicklung sieht man bei nur ganz wenigen Unternehmen. Im Jahr 2016 wies das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,72 Dollar pro Aktie aus. Derzeit liegt dieser bei 4,31 Dollar. Bis 2027 soll er, laut der Prognose von Cintas, auf 5,17 Dollar je Anteilsschein ansteigen. Auch die Netto-Marge liegt mit über 17% auf einem sehr hohen Niveau, welches nur von einem Bruchteil der Unternehmen übertroffen werden kann.

Neues Trendsignal nach erfolgreichem Pullback?

Welch eine spektakuläre Kursentwicklung! 1983 startete die Aktie mit 0,06 Dollar an der Börse. Nach einem etwas flacheren Trend bis etwa 2015 gab es anschließend eine drastische Beschleunigung der Kursnotierungen. Mehrfach wurde der Aufwärtstrend steiler, und selbst der seit dem 2020er-Zwischentief steile Trendkanal (blau) wurde 2023 nach oben verlassen. Jüngst erfolgte eine sogenannte Pullback-Bewegung an den ehemaligen Trendkanal. Mit solchen Pullbacks werden ehemals relevante Marken oder Trendlinien erfolgreich getestet. Es kann als „Schwung holen“ interpretiert werden und ebnet den Weg für eine Fortsetzung der Rallye. So auch bei Cintas in der aktuellen Situation. Per Pullback testete die Aktie erfolgreich die ehemals obere Begrenzungslinie des Aufwärtstrendkanals und holt damit Schwung für einen Ausbruch über das bisherige Allzeithoch, welches bei 228,04 Dollar gelegen war. Gelingt der Ausbruch, so wird per Trend-Differenz-Methode ein Ziel bei 275 Dollar aktiviert. Erst unterhalb von 180 Dollar würde sich das charttechnische Bild eintrüben.

Quelle: www.tradingview.com

Zusammenfassung

Einmal mehr haben wir mit diesem Dividenden-Aristokraten eine Mega-Trendaktie, die wir persönlich zu jeder Zeit als Kauf sehen. Wir halten es bei den Aristokraten-Aktien so, dass wir immer wieder, wie bei einem selbst gemanagten Sparplan Stücke kaufen. So sind wir nicht auf ein gutes Timing angewiesen, sondern nutzen den Cost-Average Effekt aus und bekommen einen guten Durchschnittskurs. Die Marktstellung und der dynamisch wachsende Gewinn sprechen ebenso für die Aktie, wie die hohen Netto-Margen und das Chartbild. Folgerichtig sehen wir auch aktuell eine Trading-Chance für die wir ein passendes Produkt ausgesucht haben.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Cintas

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Mini Future Long des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O. liegen gleichauf bei 180,145 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 226,69 USD ergibt sich ein Hebel von 4,88. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,50 Euro Sinn. Die WKN lautet HD8Q98.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 228,04 USD

Unterstützungen: 180 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Cintas

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.