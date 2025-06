Original-Research: CEOTRONICS AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von Montega AG 04.06.2025 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 04.06.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Preview FY 2024/25: CEOTRONICS erreicht durch SmG-Auftrag neue Dimensionen CEOTRONICS hat gestern über die Entwicklung von Umsatz und Auftragsbestand im Ende Mai vollendeten Geschäftsjahr 2024/25 berichtet. Die Ergebnisse übertrafen die erst kürzlich angehobenen Top Line-Guidance und untermauern die starke operative Entwicklung. Die Auslieferung des SmG-Auftrags führte wie von uns erwartet zu einer Beschleunigung der Dynamik in H2 und dürfte auch im neuen Geschäftsjahr für eine weitere Umsatzsteigerung sorgen. [Tabelle] Rekordumsatz dürfte zu deutlicher Ergebnissteigerung führen: CEOTRONICS konnte die Erlösdynamik nach einem starken ersten Halbjahr (Umsatz: 21,1 Mio. EUR) nochmals steigern und erreichte für das Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 55,8 Mio. EUR (+88,4% yoy), was einem Niveau von 34,7 Mio. EUR im zweiten Halbjahr entspricht. Dies liegt leicht über unseren zuletzt angehobenen Erwartungen von 55,2 Mio. EUR. Haupttreiber war erwartungsgemäß die Auslieferung des SmG-Auftrags, der u.E. rund 30 Mio. EUR beisteuern konnte. Ergebnisseitig prognostizieren wir eine signifikante Ausweitung des operativen Ergebnisses auf 8,0 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR). Die Bruttomarge dürfte sich etwas von dem Einbruch zu Beginn der SmG-Auslieferung (Bruttomarge H1 24/25: 39,5%) erholt haben, während die relevanten Kostenfaktoren F&E, Vertrieb und Verwaltung zwar deutlich erhöht, jedoch nur unterproportional zum Umsatz angestiegen sein dürften. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass die EBIT-Marge in den zweistelligen Prozentbereich zurückkehrt (MONe: 14,4%, +5,9PP yoy). Auftragseingang rückläufig: Der Auftragseingang lag mit 44,9 Mio. EUR erwartungsgemäß unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert (93,0 Mio. EUR), der durch den SmG-Großauftrag geprägt war. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der ursprünglich für H2 2024/25 avisierte SmG-Folgeauftrag (2026er Los) aufgrund der Verzögerungen durch die Neuwahlen in Deutschland bislang nicht erteilt wurde, sodass der Auftragseingang mit diesem oberhalb des Umsatzes gelegen und damit weiteres Wachstum signalisiert hätte. Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass dieser im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 verbucht wird. Zusammen mit erwarteten weiteren Projektvergaben durch europäische Partner (siehe Comment vom 05. Mai 2025) sehen wir CEOTRONICS auch im neuen Geschäftsjahr auf Wachstumskurs. Fazit: CEOTRONICS hat wie erwartet hervorragende Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt. Der Hersteller von Kommunikationsgeräten dürfte mit dem strukturellen Rückenwind ein neues Umsatzniveau etabliert haben und von diesem aus in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die DCF-Bewertung preist dies auf dem aktuellen Erlösniveau u.E. jedoch bereits ein, sodass es weiterer Impulse bedarf, um eine höhere Bewertung zu rechtfertigen. Wir bestätigen unser Kursziel und unsere 'Halten'- Empfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. 