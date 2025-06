ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 95 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 82 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bis zum Jahresende mehrere Kurstreiber. Das Energietechnik-Unternehmen sei gut aufgestellt, um von einem mehrjährigen Investitionszyklus in der Branche zu profitieren. In jüngster Zeit habe dieser Ansatz mit dem Energiebedarf KI-spezifischer Rechenzentren nochmals an Dynamik gewonnen. Trotz des guten Laufs der Aktien gebe es keine Gründe für den Gedanken, dass dieser zu Ende gehe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 07:50 / CET

