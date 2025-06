Capcom-Titel Monster Hunter Rise: Sunbreak mehr als 10 Millionen Mal verkauft!

- Strategisch koordinierte Preismaßnahmen, die in Verbindung mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds implementiert wurden, trugen zur Verkaufsdynamik des Titels bei -

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass sich Monster Hunter Rise: Sunbreak, das am 30. Juni 2022 veröffentlicht wurde, weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604775943/de/

Monster Hunter Rise: Sunbreak Logo

Monster Hunter Rise: Sunbreak ist eine umfangreiche Premium-Erweiterung für Monster Hunter Rise (das im März 2021 herauskam). Der Titel stieß bei Spielern auf viel Beachtung, da es zusätzliche neue Schauplätze, Monster und noch nie dagewesene Jagdaktionen sowie fortlaufende kostenlose Updates bietet. Da der Titel auf mehreren Plattformen verfügbar ist und von Spielern weltweit gespielt wird, wird er selbst drei Jahre nach seiner Veröffentlichung neben Monster Hunter Rise noch von vielen Nutzern gespielt.

Capcom hat daran gearbeitet, den Markenwert von Monster Hunter durch verschiedene Initiativen aufzuwerten, unter anderem mit Monster Hunter Bridge, einer Erlebnisattraktion, die im Osaka Healthcare Pavilion auf der Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan vorgestellt wird, und dem Monster Hunter Orchestra Concert. Zudem haben sich strategisch koordinierte Preismaßnahmen, die in Verbindung mit der Veröffentlichung von Monster Hunter Wilds im Februar 2025 implementiert wurden, als äußerst effektiv erwiesen. All das hat dazu geführt, dass Monster Hunter Rise: Sunbreak weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde.

Capcom arbeitet weiterhin daran, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um extrem unterhaltsame Spielerlebnisse zu kreieren.

Über die Monster Hunter-Serie

Die Monster Hunter-Serie bietet Jagd-Actionspielen, in denen die Spieler gegen riesige Monster in beeindruckenden Naturlandschaften antreten. Mit dem ersten Titel im Jahr 2004 schuf die Serie ein neues Genre, in dem Spieler mit ihren Freunden gemeinsam wilde Monster jagen. Mit einem kumulierten Absatz von über 120 Millionen Einheiten (Stand: 31. Dezember 2025) hat sich die Serie zu einem globalen Phänomen entwickelt.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil", Monster Hunter", Street Fighter", Mega Man", Devil May Cry" und Ace Attorney". Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250604775943/de/

Capcom Public Relations und Investor Relations

+81-6-6920-3623