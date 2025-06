EQS-Media / 05.06.2025 / 12:00 CET/CEST



DTM in Nürnberg: Atemlose Action dank hochkarätiger Rahmenrennserien

Spitzenfeld der DTM liegt in der Gesamtwertung eng zusammen

Motorsport Club Nürnberg e.V. dankt treuen Unterstützern und begrüßt neuen Namensgeber

Vier unterstützende Rahmenrennserien bieten Zuschauern packende Duelle

Nürnberg. – Die Saison 2025 der DTM könnte kaum spannender sein. Welcher Fahrer an der Spitze der Gesamtwertung an den traditionsreichen Norisring reisen wird, ist derzeit noch völlig offen. Erst die Rennen fünf und sechs im niederländischen Zandvoort (6. bis 8. Juni 2025) werden darüber Klarheit geben. Mercedes-Pilot Lucas Auer (Kufstein) führt nach einem intensiven Rennwochenende am Lausitzring aktuell die Gesamttabelle an – dicht gefolgt von Markenkollege Jules Gounon (Anyós), Jordan Pepper (London) auf Ferrari und Mercedes-Routinier Maro Engel (Monaco).



Thomas Preining und Marco Wittmann in Lauerstellung

In der Frankenmetropole werden die Rennen sieben und acht von insgesamt 16 Saisonrennen nicht nur klären, wer sich zum inoffiziellen Halbzeit-Champion kürt. Mit jeweils einem Sieg in 2022 und 2023 ist Thomas Preining (Linz), DTM-Champion des Jahres 2023, der im aktuellen Starterfeld erfolgreichste Fahrer der derzeitigen GT3-Ära am Norisring. Der Porsche-Pilot liegt nach dem Lausitzring in Lauerstellung auf Platz acht der Tabelle und fiebert auf seinen ersten Saisonsieg hin. Genau wie der dahinter folgende Lokalmatador Marco Wittmann auf BMW. Für den Fürther und zweifachen DTM-Champion wäre ein Triumpf vor heimischem Publikum – der zweite seiner DTM-Karriere – ein absolutes Saisonhighlight.





Routinier Timo Glock hofft nach Comeback auf Durchbruch

Mit seinen vier Kurven und zusätzlich zwei leichten Richtungswechseln auf 2,162 Kilometern Länge hat der Norisring eine ganz eigene Charakteristik – von der möglicherweise auch andere der insgesamt neun Marken profitieren könnten. Ex‑Formel‑1-Fahrer Timo Glock (Kreuzlingen) hofft nach seinem DTM-Comeback in dieser Saison auf einen Durchbruch im McLaren 720S GT3 Evo. Sein Team Dörr Motorsport tauschte vor dem zweiten Lauf am Lausitzring wegen anhaltender Probleme sein Fahrzeug. Der routinierte Hesse konnte daraufhin prompt die ersten Saisonpunkte einfahren. Auch die beiden Ford Mustang GT3 von HRT Ford Performance sollten Fans im Auge behalten. Auch wenn Arjun Maini (Troisdorf) bislang nur zweimal knapp in die Punkteränge fahren konnte, könnte der Stadtkurs dem amerikanischen V8-Musclecar in die Karten spielen.

Treue und neue Unterstützer ermöglichen Norisring-Rennwochenende

Der MCN (Motorsport Club Nürnberg e.V.), der seit Jahrzehnten dank des leidenschaftlichen Einsatzes seiner Mitglieder die Straßen im Südosten des Stadtzentrums temporär in den Norisring verwandelt, kann sich in diesem Jahr über weitere Unterstützung freuen. „Die berühmt-berüchtigte S-Kurve heißt ab sofort THOMAS SOMMER-Kurve, und auch die dortige Tribüne trägt nun den Namen THOMAS SOMMER. Wir danken Thomas Sommer für sein bedeutendes gesellschaftliches Engagement und seine Unterstützung des Motorsports in unserer Region“, freut sich Wolfgang Schlosser, Vorstandsvorsitzender des MCN. „Außerdem tragen das Engagement der ALPHA-Gruppe mit Gerd Schmelzer, ebenso wie die Namenspaten der SPECK-PUMPEN-Tribüne – vertreten durch Hermann Speck – und der Milwaukee-Tribüne maßgeblich dazu bei, das Rennwochenende am Norisring ausrichten zu können“, so Schlosser weiter.

THOMAS-SOMMER-Kurve sorgt für Nervenkitzel

Fans erleben am Ausgang der THOMAS SOMMER-Kurve die legendäre „Wall‑of‑Shame“ – die „Wand der Schande“. Denn hier versuchen die Piloten, millimetergenau an die Mauer heranzufahren, um möglichst viel Schwung auf die nächste Gerade mitzunehmen. Dabei ist die harte Außenbegrenzung in den vergangenen Jahren immer wieder zum Schauplatz größerer und kleinerer Dramen geworden – vom abgefahrenen Außenspiegel bis zu irreparablen Schäden an der Radaufhängung.

ADAC GT4 Germany ist das Sprungbrett zur DTM

Das Rennwochenende am Dutzendteich bietet zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm, in dem neben der DTM vier zusätzliche Rennserien für reichlich Action auf der Strecke sorgen werden. In der ADAC GT4 Germany liefern sich seriennahe GT4-Fahrzeuge renommierter Marken wie Aston Martin, BMW, Mercedes-AMG und Porsche mit bis zu 500 PS spannende Doppelrennen – mit jeweils zwei Piloten am Steuer eines Rennwagens. Die Serie gilt als Sprungbrett in GT3-Serien wie die DTM und setzt ebenso auf ein faires Balance-of-Performance-System, um die verschiedenen Marken und Modelle möglichst chancengleich zu stellen.

Prototype Cup Germany erinnert an legendäre Interserie

Im Prototype Cup Germany, der 2022 ins Leben gerufen wurde, starten LMP3-Prototypen mit Chassis von Ligier und Duqueine. Ein einheitlicher V8-Saugmotor von Nissan sorgt mit 455 PS für ordentlichen Vortrieb der nur 950 Kilogramm schweren Autos. Mit intensiven Qualifying-Runden und packenden Rennen müssen die Fahrer mit Teamwork und taktischer Finesse überzeugen. Im internationalen Starterfeld treffen junge Talente auf erfahrene Routiniers. Ältere Fans dürften sich an die legendären Rennen der Interserie auf dem Norisring erinnert fühlen.



Enge Rennen im Porsche Sixt Carrera Cup erwartet

Als traditionsreicher Markenpokal darf der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland auch 2025 nicht am Norisring fehlen. Die identischen Porsche 911 GT3 Cup-Autos mit 510 PS liefern sich enge, hart umkämpfte Rennen. Neben der Gesamtwertung aller Fahrer gibt es eigene Wertungsklassen für ProAm-Fahrer und Rookies sowie eine Teamwertung. Die Serie wird bei allen verbleibenden Saisonläufen der DTM im Rahmenprogramm antreten.



NXT Gen Cup elektrisiert die Zuschauer

Mit dem weltweit ersten vollelektrischen Junior-Rennformat setzt der NXT Gen Cup neue Maßstäbe. Der auf dem MINI Cooper SE basierende LRT NXT1 liefert dank bis zu 230 PS und sofort verfügbarem Drehmoment dynamische Rennaction. Das „Arrive-and-Drive“-Konzept ermöglicht es jungen Talenten, sich voll und ganz auf ihre Leistung hinter dem Lenkrad zu konzentrieren.





Fans können nicht nur vor Ort mitfiebern

Das umfassende Motorsport-Erlebnis in Nürnberg ist auch für Familien bestens geeignet. Als besonderes Angebot erhalten Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt und haben zusätzlich Zutritt zur beliebten Steintribüne – dem idealen Platz, um die Boxengasse überblicken zu können.

Die DTM-Tickets für den Norisring gelten während der Veranstaltungstage auch als Fahrkarten für die öffentlichen Nahverkehrsmittel des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg (VGN). So können Fans bequem und nachhaltig anreisen oder oftmals auch zwischen ihrer Unterkunft und Strecke ohne zusätzliche Kosten pendeln. Wer das Spektakel nicht live miterleben kann, genießt die Übertragung im Free-TV via ProSieben, im Livestream über die offiziellen DTM-Kanäle sowie über den DTM-YouTube-Kanal.



Tickets und Akkreditierung

Der Vorverkauf ist bereits in vollem Gange. Tickets für das Rennwochenende am Norisring können jetzt noch bequem online über den offiziellen Ticketshop unter tickets.dtm.com, auf www.norisring.de oder unter der Hotline +49 911 597051 erworben werden.

Journalisten und Medienvertreter beantragen ihre Akkreditierung bitte bis spätestens 25.06.2025 über das offizielle Portal unter akkreditierung.adac-motorsport.de – alle wichtigen Informationen sind dort zu finden.



Pressekontakt Norisring

Zoran Vucenovic, T +49 9122 98201 69, E-Mail media@norisring.de

ADAC e.V.

Oliver Runschke, T +49 89 76 76 69 65, E-Mail oliver.runschke@adac.de

Kay-Oliver Langendorff, T +49 89 76 76 69 36, E-Mail kay.langendorff@adac.de

dtm.com/de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:

DTM-Norisring_4

Datei:

DTM-Norisring_5

Datei:

DTM-Norisring_6

Emittent/Herausgeber: Motorsport Club Nürnberg e.V.

Schlagwort(e): Sport

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.