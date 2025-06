Großer Batteriespeicher in Bollingstedt offiziell in Betrieb

BOLLINGSTEDT (dpa-AFX) - Einer der größten Batteriespeicher Deutschlands ist offiziell am Netz. Der Speicher in Bollingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) nutzt nach Angaben der Betreiber Produktionsüberschüsse aus Wind und Photovoltaik und speist den erneuerbaren Strom in den morgendlichen und abendlichen Nachfrage-Spitzen in das Stromnetz der SH-Netz zurück.

Er kann rechnerisch bis zu 170.000 Mehrpersonen-Haushalte für zwei Stunden mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen und hat eine Leistung von 103,5 Megawatt (MW) sowie Speicherkapazität von 238 Megawattstunden (MWh).

Speicher nutzt Produktionsüberschüsse aus Wind und Photovoltaik

Die vom deutsch-norwegischen Energiespeicher-Spezialisten Eco Stor und der EPW GmbH errichtete Anlage besteht den Angaben zufolge aus 64 Containern mit Lithium-Ionen-Batterien sowie 32 Containern für Wechselrichter und Transformatoren.

"Mit Speichern wie hier in Bollingstedt können wir die Energiewende weiter mit hohem Tempo vorantreiben", sagte Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt. Denn Speicher seien wahre Multitalente: "Sie gleichen die natürlichen Schwankungen bei der Solar- und Windenergie aus; sie stabilisieren die Netze, senken die Strompreise und sorgen für mehr Grünstrom in unseren Netzen."

Eco-Stor-Geschäftsführer Georg Gallmetzer sagte, der Batteriespeicher in Bollingstedt markiere den Startschuss für die Speicherwende. "Wir haben jetzt die Technologie, um wertvollen Sonnenstrom in die Abendstunden zu verschieben, Preise zu dämpfen und Strom aus Gas und Kohle weiter zu reduzieren."

Weitere Großspeicher sollen folgen - auch in der Region

Weitere Großspeicher sind geplant. In Bollingstedts Nachbargemeinde Schuby baut Eco Stor aktuell eine ähnlich große Anlage wie in Bollingstedt. Insgesamt hat das Unternehmen früheren Angaben zufolge mehr als zwei Gigawattstunden in der Pipeline.

Und auch andere Unternehmen bauen Großspeicher: Der Energiekonzern EnBW will beispielsweise am Standort Marbach (Landkreis Ludwigsburg) früheren Angaben zufolge einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 100 Megawattstunden bauen. Er soll Ende des Jahres ans Netz gehen.

Aktuell haben die Großspeicher in Deutschland eine Kapazität von 2,7 Gigawattstunden (GWh), wie aus den Battery Charts der RWTH Aachen hervorgeht. Mit Gewerbe- und Heimspeichern sind es 20,3 GWh. Der größte Anteil entfällt demnach auf die Heimspeicher mit 16,7 GWh./gyd/DP/stw