INDEX-FLASH: Dax gibt nach Rekord und EZB-Aussagen Gewinne ab - EuroStoxx auch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am europäischen Aktienmarkt haben die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag die Kurse gebremst. Der Dax hatte zuvor seine Rekordrally mit dem Anstieg bis auf 24.479 Punkte fortgesetzt, gab seine Gewinne dann aber im Zuge der EZB-Pressekonferenz vollständig auf. Zuletzt tauchte der deutsche Leitindex mit 0,15 Prozent ins Minus ab auf 24.239 Punkte. Der EuroStoxx 50 sackte sogar mit 0,35 Prozent in die Verlustzone. Er war zuvor noch etwas auf Abstand zu seiner Anfang März erreichten Bestmarke geblieben.

Der Zinsentscheid der EZB, der erwartungsgemäß mit der achten Zinssenkung seit Juni 2024 einherging, hatte den Indizes zunächst sogar noch ein paar Punkte nach oben eingebracht. Im Anschluss standen aber Begleitaussagen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Mittelpunkt: Unter anderem signalisierte sie, dass sich der Zinssenkungszyklus in der Eurozone dem Ende nähere. Die Notenbankchefin hielt sich jedoch die Tür offen für weiter sinkende Zinsen und machte abermals deutlich, dass künftige geldpolitische Entscheidungen von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien./tih/men