ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig bewegt - EZB und Merz-Besuch in USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel noch nicht viel getan. Etwas unter seinem am Vortag markierten Rekordhoch von 24.346 Punkten legte der deutsche Leitindex zuletzt um 0,17 Prozent auf 24.318 Punkte zu. Das Korrekturrisiko sei inzwischen hoch, mahnen die Experten der Landesbank Helaba.

Der MDax notierte kaum verändert bei 31.026 Punkten. Am Vortag war der Index der mittelgroßen Werte erstmals seit gut drei Jahren wieder über die Marke von 31.000 Punkten geklettert. Er liefert sich in der Jahresbilanz ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Dax - beide Indizes haben mehr als ein Fünftel gewonnen. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Donnerstag um 0,3 Prozent hoch.

Am Nachmittag schauen die Anleger auf die Europäische Zentralbank (EZB). Erwartet wird eine erneute Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte. Eine Zinssenkung sei eingepreist, kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Entscheidender sei wie so oft die "Begleitmusik" auf der anschließenden Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. "Der Markt erwartet noch eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr und könnte verschnupft reagieren, sollte sich Lagarde diesbezüglich zurückhaltend äußern", schrieb Molnar.

Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) trifft derweil am frühen Abend mitteleuropäischer Zeit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Gesprächsthemen sollen insbesondere der Ukraine-Krieg, NATO-Fragen und der Zollstreit sein.

Am Markt bewegten Umstufungen einige Einzeltitel. Airbus etwa gaben um 1,2 Prozent nach. Die US-Bank Citigroup hatte ihr Kaufvotum für die Papiere des Flugzeugbauers gestrichen. Der schwache US-Dollar schmälere das Kurspotenzial, hieß es. Die britische Bank Barclays senkte zudem für die Aktien von Eon den Daumen auf "Equal Weight". Die Anteile des Versorgers sanken um 1 Prozent. Bayer zogen hingegen um 3,3 Prozent an. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs trieb an.

Thyssenkrupp treibt die Abspaltung der U-Boot-Sparte TKMS voran. Eine Börsennotierung könnte im Herbst erfolgen. Die Pläne seien nicht neu, würden aber konkreter, sagte ein Händler. Dies helfe dem Aktienkurs von Thyssenkrupp. Die Papiere gewannen 0,7 Prozent.

Das Biotech-Unternehmen Formycon darf sein Biosimilar für das Augenmedikament Lucentis in Brasilien vermarkten. Für die Formycon-Aktien ging es im SDax um 4,8 Prozent hoch./ajx/stk