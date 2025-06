APA ots news: FMA-Bericht: Österreichische Versicherungen verzeichnen im 1. Quartal 4,8% Prämienwachstum und deutlich höheren Gewinn

Krankenversicherung und fonds- und indexgebundene Lebensversicherung im Q1 mit dynamischem Prämienanstieg - Schaden/Unfall am profitabelsten Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben im ersten Quartal 2025 Prämienvolumen und Gewinn gesteigert. Auf der Einnahmenseite kam der dynamischste Anstieg aus der Krankenversicherung, wo die Prämien um 8,9% auf 857 Mio. wuchsen, sowie aus der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung, in der die verrechneten Prämien um 13% auf 420 Mio. stiegen. Insgesamt erreichten die Versicherungen im Quartal bis Ende März ein Prämienvolumen von 7,3 Mrd., 4,8% mehr als im Vorjahresquartal. Hier machten sich auch die Anpassungen der Prämien an die vergangene Inflation bemerkbar. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg im Berichtszeitraum deutlich um 62% auf 370 Mio. (Vj. 228 Mio.) Dazu trug unter anderem ein um 7,8% höheres Finanzergebnis bei, wie auch um 85 Mio. gesunkene Aufwendungen für Versicherungsfälle in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Schaden- und Unfallversicherung war im Quartal erneut der profitabelste Bilanzbereich der österreichischen Versicherungen, mit einer Umsatzrendite (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Verhältnis zum Prämienvolumen) von 9,2% (Lebensversicherung: 0,72%, Krankenversicherung: 0,46%). Die Solvenzquote der österreichischen Versicherungsunternehmen ist weiterhin hoch und mit 260% wenig verändert gegenüber dem Vorquartal (254%). Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- Website unter https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte/ Rückfragehinweis: Finanzmarktaufsicht (FMA) Boris Gröndahl Telefon: +43 676 8824 9995 E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at