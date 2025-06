GNW-News: Robex Resources nimmt nach Börsengang im Wert von 120 Mio. AUD den Handel an der ASX auf

^Höhepunkte: * Robex Resources Inc. (ASX:RXR) hat heute um 11 Uhr AEST nach Abschluss eines Börsengangs (Initial Public Offer, IPO) mit einem Erlös von 120 Mio. AUD vor Kosten den Handel an der Australian Securities Exchange (ASX) aufgenommen. * Robex ist ein westafrikanischer Goldproduzent und -entwickler, der auch an der TSX Venture Exchange (TSX-V) in Kanada notiert ist. * Das Unternehmen entwickelt das 3,7 Mio. Unzen Gold umfassende Projekt Kiniero in Guinea, Westafrika, und ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal 2025 mit der ersten Goldproduktion zu beginnen(1). * Der Vorstand von Robex besteht aus dem Geschäftsführer Matthew Wilcox und dem nicht geschäftsführenden Vorsitzenden Jim Askew. QUEBEC CITY, June 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das ?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen heute um 11:00 Uhr AEST nach einem Börsengang, bei dem 120 Mio. AUD (vor Kosten) eingenommen wurden, den Handel an der Australian Securities Exchange (ASX) aufgenommen hat. Die Aktien des Unternehmens werden an der ASX unter dem Tickersymbol ?RXR" gehandelt und in Form von CHESS Depositary Interests (CDIs) abgewickelt. Jede CDI entspricht einer voll eingezahlten Stammaktie des Unternehmens. Der Börsengang von Robex wurde vollständig von den gemeinsamen Konsortialführern Euroz Hartleys Limited und Canaccord Genuity (Australia) Limited übernommen, mit SCP Resource Finance LP als Co-Konsortialführer und Blackwood Capital Pty Ltd als Co-Manager. Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, erklärte: ?Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, da wir nun den Handel an der ASX aufnehmen, ein Ziel, auf das wir seit einiger Zeit hingearbeitet haben, um an den Börsen ASX und TSX-V doppelt notiert zu sein. Der Erlös aus unserem Börsengang wird für die Fertigstellung unseres Kiniero-Goldprojekts in Guinea verwendet, das planmäßig im vierten Quartal dieses Jahres die erste Goldproduktion aufnehmen soll. Wir freuen uns darauf, unsere Ziele zu erreichen, die unseren Aktionären einen erheblichen Mehrwert bieten werden, während wir uns zum nächsten mittelständischen Goldproduzenten in Westafrika entwickeln und ein langfristiges Goldprojekt in Kiniero aufbauen." Über Robex Resources Inc. Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und beträchtlichem Explorationspotenzial. Das Unternehmen setzt sich für eine sichere, diversifizierte und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Einsatzländern ein, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Robex treibt den Bau des Kiniero-Goldprojekts voran, das zum 30. November 2024 über eine gemäß dem JORC-Code (2012) konforme angezeigte Mineralressource von 71,23 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,96 g/t Au und eine abgeleitete Mineralressource von 45,29 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,05 g/t Au für 3,73 Mio. Unzen enthaltenes Gold sowie eine wahrscheinliche Erzreserve von 45,5 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,97 g/t für etwa 1,41 Mio. Unzen enthaltenes Gold. Robex betreibt außerdem die produzierende Mine Nampala in Mali mit einer gemäß dem JORC-Code (2012) konformen Mineralressource von 8,6 Mio. Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,94 g/t für ca. 261.000 Unzen Gold und eine Erzreserven- Schätzung von 4,04 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,93 g/t für ca. 121.000 Unzen enthaltenes Gold zum 30. September 2024. Der Aktienkurs von Robex (ASX: RXR) schloss am 5. Juni 2025 über dem Börsenkurs von 3,11 AUD pro Aktie bei der Erstnotierung. Eine Kopie des aktuellen Zwischenabschlusses und des Lageberichts von Robex für das erste Quartal 2025 wurde am 30. Mai 2025 veröffentlicht und ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) im Profil von Robex verfügbar. Verwaltungsrat und Managementteam Herr Wilcox ist ehemaliger Managing Director und Chief Operating Officer (COO) von Tietto Minerals Limited. Zuvor war er COO bei West African Resources Ltd (ASX: WAF) und Projektleiter für mehrere Bergwerksbauprojekte bei Nord Gold plc. Jim Askew, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Robex, war Gründungsdirektor von Evolution Mining Limited (ASX: EVN) und Vorsitzender von Sino Gold Limited. Derzeit ist er Vorsitzender von Syrah Resources Limited (ASX: SYR) Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats von Robex sind John Doward, ehemaliger Präsident und CEO von Roxgold Inc., der die Übernahme von Roxgold durch Fortuna Silver Mines im Wert von rund 900 Mio. USD leitete, Howard Golden, ein Branchenveteran mit 40 Jahren Erfahrung, der zuvor unter anderem als GM Exploration bei Rio Tinto tätig war, sowie der Geologe und Mining Executive Gerard de Hert und der Spezialist für strukturierte Finanzierungen Thomas Lagrée. Zum Managementteam von Robex gehören Clinton Bennett, Chief Operating Officer (COO), ehemaliger COO von Tietto Minerals Limited, Alain Williams, Chief Financial Officer (CFO) mit über 25 Jahren Erfahrung als Metall- und Bergbauanalyst, sowie Dimitrios Felekis, Chief Development Officer (CDO) mit über 20 Jahren Erfahrung im Projekt- und Designmanagement in Westafrika. Diese Bekanntmachung wurde vom Managing Director genehmigt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Robex Resources Inc. Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer Investoren und Medien: Nathan Ryan NWR Communications +61 420 582 887 nathan.ryan@nwrcommunications.com.au (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au) ERKLÄRUNG DER ZUSTÄNDIGEN PERSON (ASX-NOTIERUNGSREGEL 5.22) Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zuvor veröffentlichte Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven für das Goldprojekt Kiniero und die Mine Nampala beziehen, wurden erstmals vom Unternehmen in seinem Ersatzprospekt vom 6. Mai 2025 für die Notierung an der ASX (Prospekt) veröffentlicht, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus. ca (http://www.sedarplus.ca/) unter dem Profil von Robex und am 3. Juni 2025 auf der ASX-Plattform veröffentlicht. Robex bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Schätzungen für das Goldprojekt Kiniero oder die Mine Nampala wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen basieren (wie im Prospekt detailliert beschrieben), weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als ?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung (?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance", ?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder ?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, einschließlich: der Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt gemäß der diesbezüglichen Machbarkeitsstudie umzusetzen, wie sie aktualisiert werden kann, und zwar im Einklang mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; der Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; des Ausbleibens nachteiliger Bedingungen beim Kiniero-Goldprojekt; des Ausbleibens unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis bleibt auf einem Niveau, das das Kiniero-Goldprojekt rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Schätzungen der Mineralressourcen und Mineralreserven zu realisieren; Annahmen in Bezug auf aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX") abzuschließen, und der voraussichtliche Zeitpunkt einer solchen Notierung; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen im Rahmen des Facility Agreement; der Zugang des Darlehensnehmers zu der im Rahmen des Facility Agreement zur Verfügung gestellten Fazilität; und die Verwendung aller Beträge, die der Darlehensnehmer im Rahmen des Facility Agreement für die vom Unternehmen angegebenen Zwecke erhält. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze verstoßen; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Tailings-Lagerstätten; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Exploration von Mineralien und der Entwicklung und Produktion von Gold verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer keinen Zugang zu den Erlösen aus der Kreditfazilität erhält oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge nicht für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. -------------------------------------------------------------------------------- (1 )Für weitere Informationen verweisen wir auf den Ersatzprospekt vom 6. Mai 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) im Profil von Robex verfügbar ist und am 3. Juni 2025 auf der ASX-Plattform veröffentlicht wurde. °