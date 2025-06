Wheaton Precious Metals - Ein echter Dauerläufer

Im Edelmetallbereich zählt die Aktie von Wheaton Precious Metalls zu unseren absoluten Langzeitfavoriten. Charttechnische Sternstunden vom Abschluss der strategischen Bodenbildung, dem Ausbruch aus der trendbestätigenden Flagge im Frühjahr 2024 oder auch der jüngste Spurt auf ein neues Allzeithoch haben wir an dieser Stelle immer wieder aufgegriffen. Inzwischen strebt das Papier in Richtung dreistelliger Notierungen. Zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen (105,25/108,37 USD) bilden jenseits der runden Barriere eine der wenigen verbliebenen Widerstandsbereiche. Zu dem absolut intakten Aufwärtstrend gesellt sich noch zusätzlich ein äußerst spannendes saisonales Detail. So kann die Wheaton-Aktie auf Basis der Daten seit 2000 von Mitte Juni bis Anfang September um durchschnittlich 13 % zulegen. Damit liegt nicht nur ein doppelter Rückenwind vor, sondern der Titel dürfte vielmehr auch ein Kandidat sein, um stressfrei durch die sonst etwas holprigeren Sommermonate zu kommen. Während Traderinnen und Trader den Stopp für bestehende Engagements engmaschig auf das Niveau der jüngsten Kurslücke (88,30/87,12 USD) nachziehen können, lassen langfristige Investoren mit einer Absicherung auf Basis der Ausbruchsmarken bei rund 70 USD etwas mehr Luft zum Atmen.

Wheaton Precious Metals (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wheaton Precious Metals

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.