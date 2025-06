Trading-Chance Target: Nach Korrektur günstiger denn je

Werbung

Heute stellen wir einen weiteren Dividenden-Aristokraten vor. Im Gegensatz zu den meisten Aktien dieser Top-Qualität gab es bei diesem Titel eine scharfe Korrektur, nachdem der Kurs sich in der Corona-Pandemie rasch verdoppelt hatte. Die Rückkehr zur Normalität bringt eine historisch günstige Bewertung und einen potenziellen Doppelboden als Einstiegs-Chance. Die Rede ist von dem amerikanischen Einzelhandelsunternehmen Target.

Was macht Target?

Das Unternehmen ist im Einzelhandel tätig. Target betreibt eine eine Vielzahl von Einzelhandelsgeschäften in den USA und überzeugt mit einer breiten Produktpalette. Die größten Kategorien sind Basisgüter des täglichen Gebrauchs und Beauty-Produkte, Essen und Getränke, Deko und Accessories und Wohnmöbel. Im Segment Basisgüter & Beauty werden Artikel des täglichen Bedarfs, Gesundheitsprodukte, Schönheits- und Pflegeprodukte angeboten. Das Segment Essen & Getränke umfasst Lebensmittel und Getränke, einschließlich frischer, gefrorener und verpackter Lebensmittel. Zudem bietet Target Bekleidung, Schuhe und Accessoires für Damen, Herren und Kinder an. Das Segment Home Furnishing & Decor beinhaltet Möbel, Heimtextilien und Dekorationsartikel. Die Kategorie Hardlines umfasst elektronische Geräte, Spielwaren, Sportausrüstungen und Unterhaltungsprodukte. Unter Other fallen Produkte und Dienstleistungen, die nicht in die anderen Kategorien eingeordnet werden können, wie beispielsweise die Apotheken und Optiker, die in einigen Target-Filialen integriert sind.

Chance auf Doppeltief

Ende 2021 hatte der Aktienkurs bei knapp 270 US-Dollar ein Allzeithoch markiert. Speziell während der Corona-Pandemie profitierte das Unternehmen und infolge dessen auch der Aktienkurs enorm. Bevor es zu einem nahezu senkrechten Anstieg des Aktienkurses mit Beginn der Corona-Pandemie gekommen war, hatte sich der Kurs in der Region 90-120 Dollar aufgehalten. Und in diese Region sanken die Notierungen des Einzelhandelsunternehmens nun auch wieder ab.

Bei 70 Dollar verläuft der langfristige Aufwärtstrend. Doch bereits auf dem aktuellen Niveau, bei genau genommen 90 US-Dollar unterstützt ein horizontaler Support den Kurs und macht eine Umkehr mit einem Doppelboden möglich. Gelingt dies, so wäre zunächst eine Erholung der Notierungen bis etwa 120-125 US-Dollar wahrscheinlich. Dort verläuft der steile Abwärtstrend, der seit Ende 2021 intakt ist. Langfristig sollte sich die Aktie wieder bis in die Zone von 150-180 US-Dollar hoch schrauben können.

Quelle: www.tradingview.com

Rückläufiger Gewinn und geringe Margen drückten zuletzt

Kein Kurs sinkt grundlos. So auch nicht der von Target. Nach der Gewinn-Explosion von 5,51 auf 14,10 US-Dollar je Aktie während Corona, waren die Unternehmensgewinne wieder rückläufig. 2023 verzeichnete man nur noch 5,98 Dollar je Anteilsschein. Inzwischen hat man den Gewinn jedoch wieder deutlich steigern können auf nunmehr 9,10 Dollar pro Aktie. Mit einem bereinigten Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 12 ist das Unternehmen derzeit an der Börse so niedrig bewertet, wie zuletzt im März 2020. Ein Engagement in einen Dividenden-Aristokraten lohnt bekanntlich unseres Erachtens immer. Und wenn wir derart niedrige Bewertungen sehen, dann umso mehr. Gerade auch, wenn man die insgesamt recht hohe Bewertung des US-Aktienmarktes sieht, werden defensivere Werte aus dem Bereich der Konsumgüter und des Einzelhandels umso interessanter. Denn dorthin schichten Anleger gerne um, wenn Tech-Werte überteuert und deutlich riskanter erscheinen.

Zusammenfassung

Wir setzen auf eine Erholung des Kurses, nachdem das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht wurde. Die Chance auf ein potenzielles Doppeltief bei 90 US-Dollar, der nahe Aufwärtstrend und die außergewöhnlich günstige Bewertung dieses Aristokraten machen aus unserer Sicht ein Engagement jetzt besonders attraktiv. Wir haben für diese Trading-Opportunität für Sie ein konservatives Produkt der UniCredit ausgesucht.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Target

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 70,238 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 97,32 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,51. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5BM3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 125 USD

Unterstützungen: 70 und 90 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Target

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.