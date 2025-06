Dobrindt will mehr KI zur Sabotage-Abwehr einsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Abwehr von Sabotage und Spionage setzt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) verstärkt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz. "Wir müssen in Deutschland technisch, juristisch und organisatorisch aufrüsten. Künstliche Intelligenz muss in den Nachrichtendiensten bei der Abwehr hybrider Bedrohung stärker zum Einsatz kommen als bisher", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Für diese "Aufrüstung an Abwehrmechanismen" werde es "starke finanzielle Ausstattung" für die Sicherheitsbehörden geben.

Die hybriden Bedrohungen durch Sabotage und Spionage steigen nach den Worten von Dobrindt ständig an. "Wir spüren das sehr stark bei Angriffen auf unsere Infrastruktur. Angreifer versuchen sowohl zivile Ziele wie Energieversorgung und Schienennetze zu stören als auch militärische Ziele wie Kasernen ins Visier zu nehmen", sagte der CSU-Politiker.

Das Thema könnte auch auf der Innenministerkonferenz eine Rolle spielen, die von Mittwoch bis Freitag in Bremerhaven tagt./shy/DP/zb