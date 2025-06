Eurozone: Sentix-Konjunkturindex steigt auf höchsten Stand seit einem Jahr

LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur in der Eurozone den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Juni auf plus 0,2 Punkte, von zuvor minus 8,1 Punkten, wie Sentix am Dienstag in Limburg mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Juni 2024.

"Für die Wirtschaft in Euroland und Deutschland gibt es im Juni Aufschwung-Signale", kommentierte das Analysehaus die Ergebnisse einer Umfrage unter 1.055 Investoren, darunter 208 institutionellen Anlegern. Dabei habe der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone vor allem von einer Aufholbewegung in Deutschland profitiert.

Der Indexwert für Deutschland habe den höchsten Stand seit März 2022 erreicht, heißt es weiter in der Mitteilung. Nach Einschätzung des Analysehauses sorgt die neue Regierung für Zuversicht. "Damit sind die im April geäußerten Rezessionsbefürchtungen in Folge des US-Zollschocks wieder vom Tisch", schreiben die Sentix-Experten./jkr/men