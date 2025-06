Prosus rechnet dank Tencent-Beitrag mit rund doppelt so viel Gewinn

(dpa-AFX) - Die Beteiligungs-Holding Prosus hat zuletzt deutlich von Zuwächsen bei ihren Online-Investments profitiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende März) dürfte sich der Gewinn je Aktie aus den fortlaufenden Geschäften im besten Fall verdoppelt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen in Amsterdam mit.

Mindestens habe er sich aber um 90,9 Prozent verbessert. Gründe seien die verbesserte Profitabilität der berücksichtigten Töchter sowie die Entwicklung der Beteiligung Tencent . Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund ein Viertel an Wert zugelegt. Ebenso stark haben Prosus-Papiere bisher abgeschnitten.

Alle Geschäfte einbezogen, könnte der Gewinn je Aktie sich sogar etwas mehr als verdoppelt haben, hieß es von Prosus weiter. Die vollständigen Zahlen legt das Unternehmen am 23. Juni vor. Der südafrikanische Medienkonzern Naspers hält laut Daten von Bloomberg rund 41 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft. Mit Prosus hatte Naspers sein Techgeschäft an die Börse abgespalten, als dieses die Geschäftsentwicklung des Stammkonzerns zu überschatten drohte./men/tih