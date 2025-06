Regierung bekräftigt: Lehnen Commerzbank-Übernahme durch Unicredit weiter ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung lehnt eine Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit aus wirtschaftspolitischen Überlegungen ab. Die Frage, ob die Commerzbank auch in den Händen der Unicredit ihre Eigenständigkeit behalten könne, stelle sich derzeit nicht und sei hypothetisch, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. "Ein solches Szenario gibt es aktuell nicht." Er fügte hinzu, dass der Blick der Bundesregierung nicht nur kartellrechtlich, sondern wirtschaftspolitisch sei. "Und da müssen wir ganz klar sagen, wir setzen auf starke eigenständige Banken in Deutschland, vor allen Dingen, wenn sie Systemrelevanz haben", betonte er. Man schaue auch auf das Wohl der Beschäftigten bei der Commerzbank.

Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil seien sich bei diesem Thema einig, betonten der Sprecher des Finanzministeriums und der stellvertretende Sprecher der Bundesregierung, Steffen Meyer. Die Umsetzung der EU-Kapitalmarktunion sei weiter das klare Ziel der Bundesregierung.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)