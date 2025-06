AKTIE IM FOKUS: Curevac springen um ein Drittel an - Biontech will übernehmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Übernahmeofferte von Biontech hat die Aktien von Curevac am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Drittel nach oben getrieben. Die Papiere des Tübinger mRNA-Spezialisten mit US-Notiz gewannen 35 Prozent auf 5,48 Dollar und sprangen damit auf das höchste Niveau seit Ende 2023 an. Auch die Aktien des Mainzer Käufers Biontech gewannen leicht hinzu.

Die Biotech-Offerte beläuft sich auf etwa 5,46 Dollar je Curevac-Aktie. Biontech will mit dem Kauf den Bereich Krebsimmuntherapie voranbringen. Es sei ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Onkologie-Strategie, hieß es./ag/jha/