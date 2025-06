Chip-Anlagenbauer Besi hebt dank KI-Boom Langfrist-Ziele an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Danzig/Amsterdam (Reuters) - Wegen des wachsenden Bedarfs an Hochleistungsrechnern für Künstliche Intelligenz (KI) blickt BE Semiconductor (Besi) optimistisch in die Zukunft.

Der Anbieter von Spezialmaschinen für die Montage von Computerchips hob am Donnerstag seine langfristigen Ziele an. Der weltweite Bauboom bei KI-Rechenzentren schüre die Nachfrage nach Maschinen, die Prozessoren direkt miteinander verbinden können, teilte Konzernchef Richard Blickman vor einer Investorenkonferenz mit. Besi hat die weltweit fortschrittlichste Anlage für dieses Verfahren im Angebot.

Das niederländische Unternehmen will den Umsatz langfristig auf 1,5 bis 1,9 Milliarden Euro steigern und eine operative Gewinnmarge von 40 bis 55 Prozent erreichen. Bislang hatte es Erlöse von einer Milliarde Euro und eine Rendite von 35 bis 50 Prozent in Aussicht gestellt. Bei Investoren kam dieser Ausblick gut an. Besi-Aktien stiegen in Amsterdam zeitweise um knapp elf Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Hoch von 131,05 Euro.

