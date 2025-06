Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Vormittag um 0,29 Prozent auf 131,19 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,50 Prozent.

Im Nahen Osten wächst die Sorge vor einem möglichen Angriff Israels auf den Iran. Aus Sicherheitsgründen reduzieren die mit Israel verbündeten USA ihr Botschaftspersonal im Irak. Befürchtet wird, dass die Führung der Islamischen Republik im Fall eines israelischen Angriffs auf den Erzfeind Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in der Region anordnen könnte.

US-Präsident Donald Trump hatte unterdessen am Vortag eine Verständigung zwischen China und den USA verkündet, Exportbeschränkungen bei seltenen Erden abzubauen. Dies hatte zeitweise für Zuversicht gesorgt, aber mittlerweile dominiert wieder die Skepsis. Schließlich hält sich China bedeckt und veröffentlichte keine Details über die Einigung. Beide Seiten hätten neue Fortschritte gemacht, die Bedenken zu Wirtschaft und Handel der anderen Seite zu lösen, sagte Außenamtssprecher Lin Jian in Peking.

"Weitere Details und Kommentare zu den beabsichtigten Handelsabschlüssen werden das Tagesgeschehen dominieren", schreiben Experten der Dekabank. "Der Konjunkturdatenkalender gibt nicht viel her, einen Seitenblick sind die Erstanträge zur Arbeitslosenunterstützung wert." Zudem werden in den USA noch Zahlen zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Am Vortag hatten Verbraucherpreisdaten aus den USA die Erwartung verstärkt, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken könnte./jsl/jkr/jha/