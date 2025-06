ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Curevac auf 'Hold' - Ziel runter auf 5 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Curevac nach der Übernahmeofferte von Biontec von 7 auf 5 US-Dollar gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Biontec bietet etwa 5,46 Dollar für den Tübinger mRNA-Spezialisten. Analyst Roger Song misst dem Gebot in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 90 Prozent zu. Der strategisch vernünftige Deal dürfte in den kommenden zwei bis drei Monaten über die Bühne gehen, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2025 / 17:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 17:27 / ET