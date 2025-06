Airbus gewinnt polnische Lot als Kundin - Auftrag über 40 A220

LE BOURGET (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat die polnische Fluggesellschaft Lot als neue Kundin gewonnen. Die Airline bestellte 40 Exemplare des kleinsten Airbus-Jets A220, wie beide Seiten am Montag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilten. Lot entschied sich dabei für je 20 Exemplare in der Kurzversion A220-100 und in der längeren Variante A220-300. Bisher betreiben die Polen Jets des US-Konzerns Boeing und des brasilianischen Herstellers Embraer sowie Turboprop-Maschinen von Bombardier./stw/jha/