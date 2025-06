EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Dannenfeldt

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CECONOMY AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Dannenfeldt



Der Aufsichtsratsvorsitzende der CECONOMY AG ("Gesellschaft"), Herr Thomas Dannenfeldt, hat die Gesellschaft darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen beabsichtigt sein Aufsichtsratsmandat zum Ende Juli 2025 niederzulegen und damit einhergehend seine Positionen als Vorsitzender des Aufsichtsrats, Aufsichtsratspräsidiums, Strategieausschusses und Vermittlungsausschusses gem. § 27 Abs. 3 MitbestG sowie als Mitglied des Nominierungsausschusses aufzugeben.

Als Nachfolger für den Aufsichtsratsvorsitz hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung das langjährige Aufsichtsratsmitglied Herr Christoph Vilanek gewählt. Herr Vilanek ist bereits seit Mai 2019 im Aufsichtsrat der Ceconomy AG tätig. Zusätzlich ist er aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als CEO der freenet AG, die er am 1. Juni 2025 beendet hat, bestens mit dem Marktumfeld vertraut und verfügt über die für die Rolle notwendigen Qualifikationen.

