EQS-News: LS telcom veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024/2025

EQS-News: LS telcom AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

LS telcom veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024/2025



16.06.2025 / 11:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lichtenau, Baden-Württemberg, 16. Juni 2025

LS telcom AG: Veröffentlichung der Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr 2024/2025

Lichtenau, 16.06.2025 – Die LS telcom AG (WKN: 575 440 / ISIN: DE0005754402), führender Anbieter von Software- und Systemlösungen für Spektrum-Management, veröffentlicht die Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024/2025.

Umsatz mit EUR 17,7 Mio. unverändert im Vergleich zum Vorjahr (i. V. EUR 17,6 Mio.)

Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) verbessert bei EUR -0,6 Mio. (i. V. EUR -1,4 Mio.)

Auftragsbestand wächst deutlich um 28 % auf EUR 40,1 Mio. (30.09.2024: EUR 31,4 Mio.)

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 erzielte LS telcom einen Umsatz von EUR 17,7 Mio. und lag damit auf Vorjahresniveau (i. V. EUR 17,6 Mio.). Das Investitionsverhalten öffentlicher Auftraggeber blieb zurückhaltend – beeinflusst durch eine schwache wirtschaftliche Dynamik in wichtigen Märkten sowie priorisierte Haushaltsmittel für Innere Sicherheit und Verteidigung. Zusätzlich führten politische Unsicherheiten in Deutschland ab Herbst 2024 zu Verzögerungen bei Vergaben und Exportfreigaben. Im zweiten Quartal des Geschäftshalbjahres konnte der Auftragseingang erfreulich gesteigert werden, was eine solide Basis für eine höhere Zufakturierung von Umsatzerlösen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres schafft.

Das EBIT verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf EUR -0,6 Mio. (i. V. EUR -1,4 Mio.). Treiber der Ergebnisverbesserung war insbesondere ein striktes Kostenmanagement. LS telcom hat den Einsatz von Fremddienstleistern reduziert und die Personalaufwendungen optimiert. Aus diesen Maßnahmen werden auch im zweiten Geschäftshalbjahr weitere positive Effekte erwartet.

Deutliche Steigerung des Auftragsbestands von +28 % auf EUR 40,1 Mio. – vielversprechende Pipeline im Bereich Verteidigung

Bereits im vergangenen Geschäftsjahr hat LS telcom die Organisation technologisch und vertrieblich noch stärker auf den Bereich Verteidigung ausgerichtet. Der Fokus liegt dabei auf integrierten Lösungen zur Planung, Analyse und Koordinierung von Funkinfrastrukturen. Ergänzt wird das Portfolio durch standardisierte und kundenspezifische Systeme der elektronischen Kampfführung (ESM/ECM) zur Funkaufklärung und Abwehr funktechnischer Bedrohungen – auch mit mobilen und drohnengestützten Plattformen. Für die Spektrumkoordination wird die militärische Software mySPECTRA for Defense eingesetzt.

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 ist es gelungen, zwei Aufträge im mittleren Osten mit einem Volumen von mehr als sechs Millionen Euro im Bereich elektronische Aufklärung und elektronische Abwehr zu gewinnen. Zudem sind mehrere vielversprechende Projekte im Bereich Verteidigung in der Pipeline.

Darüber hinaus konnte die bewährte Partnerschaft mit dem Amsterdamer Flughafen Schiphol durch den Abschluss eines neuen, langfristigen Vertrags über Spektrum-Management-Services erfolgreich fortgesetzt werden.

Insgesamt stieg der Auftragsbestand gegenüber dem Stichtag 30.09.2024 um beachtliche 28 % und lag zum 31.03.2025 bei EUR 40,1 Mio.

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025

LS telcom geht davon aus, im zweiten Geschäftshalbjahr 2024/2025 eine deutliche Steigerung von Umsatz und EBIT im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024/2025 realisieren zu können. Aus dem hohen Auftragsbestand erwartet die Gesellschaft eine starke Zunahme der realisierten und begonnen Projekte und der damit verbundenen Fakturierung der Umsatzerlöse. Zudem dürften sich die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen auch im zweiten Geschäftshalbjahr positiv auf das Ergebnis auswirken.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025, einen Umsatz in der Bandbreite von EUR 41,0 Mio. und EUR 46,0 Mio. sowie ein EBIT in dem Korridor von EUR 0,8 Mio. bis EUR 1,9 Mio. zu erzielen, wird bestätigt.

Ende

IR-Kontakt: Luisa Schlenker, + 49 7227 9535-600, IR@LStelcom.com

Zum LS telcom Konzern

Der LS telcom Konzern ist ein international führendes Software- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Telekommunikation und Spektrum-Management. Als Anbieter von integrierten Software- und Messtechnik-Systemlösungen und kompetenter Berater arbeitet LS telcom hauptsächlich für Regulierungsbehörden und Funknetzbetreiber. Für die rund 300 Mitarbeitenden gehören damit Umstellungen auf digitalen Polizeifunk oder landesweite Neuplanungen zur Einführung des digitalen Fernsehens gleichermaßen zum Geschäft. Das 1992 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im badischen Lichtenau. Zum LS telcom Konzern gehören Tochtergesellschaften und Beteiligungen in allen wesentlichen Märkten, u. a. in Australien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Kanada, Südafrika, in den USA und im Mittleren Osten. Seit 2001 ist LS telcom als Aktiengesellschaft an den deutschen Wertpapierbörsen notiert.

Mehr Informationen unter www.LStelcom.com

16.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2155748 16.06.2025 CET/CEST