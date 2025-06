ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underperform" belassen. Kurz vor dem an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Dialysespezialist mittelfristige Ziele ausgegeben, die bis 2030 eine branchenführende bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) um die 15 Prozent gegenüber der Konsensschätzung von 12 Prozent beinhalteten, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Dazu wolle FMC 30 bis 40 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten und bis 2027 Aktien für zunächst eine Milliarde Euro zurückkaufen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 04:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / 04:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben