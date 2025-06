FMC verlängert Sparkurs – Operative Marge soll steigen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care setzt sich neue Ziele zur Verbesserung seiner Profitabilität.

Bis 2030 strebt FMC eine operative Ergebnismarge im mittleren Zehnerprozentbereich an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. FMC plant zudem zusätzliche Einsparungen von 300 Millionen Euro, die durch eine Verlängerung des Sparkurses um zwei Jahre erreicht werden sollen. Bis Ende 2027 werden so dauerhafte Einsparungen von 1,05 Milliarden Euro angestrebt, die zur Verbesserung der operativen Marge beitragen sollen. Außerdem kündigte FMC ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Euro an, das im zweiten Halbjahr 2025 anlaufen soll.

Der Dialysekonzern stellt Investoren auf seinem Kapitalmarkttag in London seine neue Strategie vor. Das Unternehmen hatte sich zuletzt besser als von Analysten erwartet geschlagen und vom Sparkurs von Vorstandschefin Helen Giza profitiert. Für dieses Jahr hatte Giza zuletzt einen währungsbereinigten Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Das bereinigte operative Ergebnis soll im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozentbereich zulegen, die Marge soll sich auf elf bis zwölf Prozent belaufen.