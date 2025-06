IRW-News: Cartier Resources Inc.: Cartier vergibt alle Aufträge für das bisher größte Bohrprogramm auf Cadillac

IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Cartier vergibt alle Aufträge für das bisher größte Bohrprogramm auf Cadillac

100.000 Bohrmeter über 18 Monate geplant, um das Goldpotenzial in Bezirksgröße zu erschließen

Val-dOr, Quebec, 17. Juni 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (TSXV: ECR; FWB: 6CA) (Cartier oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Aufträge für sein vollständig finanziertes 100.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cadillac im Herzen des Bergbaucamps Val-dOr in Quebec vergeben hat. Diese ehrgeizige 18-monatige Kampagne - die größte, die jemals auf dem Projekt absolviert wurde - ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Cartier, die darauf abzielt, das hochgradige Goldpotenzial entlang des 15 km langen Korridors der Verwerfung Cadillac zu erschließen.

Das Diamantbohrprogramm wird etwa 600 Bohrlöcher über insgesamt 100.000 Meter unter Einsatz von zwei Bohrgeräten umfassen. Ziel ist sowohl die Erweiterung bekannter Goldzonen als auch die Erprobung neuer, vorrangiger Grassroots-Zielgebiete, die durch die laufende geologische Modellierung und frühere Explorationserfolge ermittelt wurden. Das Genehmigungsverfahren ist nun im Gange und das Programm wird voraussichtlich Ende August 2025 eingeleitet.

Dies ist eine transformative Phase für Cartier und das Projekt Cadillac, so Philippe Cloutier, President und CEO. Wir verfügen über einen Barbestand von mehr als 11 Millionen $ sowie sämtliche Eigentumsanteile an der gesamten goldhaltigen 15 km Streichlänge und haben keine Schulden. Das heißt, wir sind stark aufgestellt, um unser Projekt offensiv zu erkunden und unseren hochgradigen Goldbestand auszubauen.

Das Unternehmen hat vor Kurzem die drei Goldprojekte Benoist, Fenton und Wilson an Exploits Discovery Corp. veroptioniert, wodurch Cartier, seine Ressourcen und sein technisches Team auf die Erschließung des Projekts Cadillac konzentrieren kann.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, erstellt, geprüft und genehmigt.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein fortgeschrittenes Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec, Kanada). Im Jahr 2024 stufte das Fraser Institute Quebec auf Platz 5 der weltweit besten Rechtsordnungen für den Bergbau ein. Cartier verfügt über sämtliche Anteile und Rechte an seinem Vorzeigeprojekt Cadillac und kontrolliert eine bedeutende Liegenschaft mit 25.000 ha Fläche. Das Projekt Cadillac befindet sich etwa 40 km östlich von Val-dOr und in der Nähe bestehender Goldverarbeitungsanlagen mit freien Kapazitäten.

Die Ergebnisse der jüngsten wirtschaftlichen Erstbewertung1 (PEA) belegte die Wirtschaftlichkeit des Projekts bei einer durchschnittlichen Goldproduktion von 116.900 Unzen pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 9,7 Jahren. Die aktuelle Mineralressourcenschätzung1 (MRE) enthält insgesamt 7.128.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,14 g/t Au in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen, was insgesamt 720.000 Unzen Gold entspricht, sowie 18.475.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,75 g/t Au in der Kategorie der vermuteten Ressourcen, was insgesamt 1.663.000 Unzen Gold entspricht.

1. NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., Mitarbeiter von InnovExplo Inc., Herr Florent Baril, Mitarbeiter von Bumigeme, und Herr Eric Sellars, P.Eng., Mitarbeiter von Responsible Mining Solutions, 29. Mai 2023.

