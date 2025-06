Börsenprofi Martin Goersch analysiert heute folgende Werte: Symrise, Airbus, Siemens Energy, US Steel, Archer Aviation, Roku, Cisco, AMD, Wix.com und Meta.

Die Erleichterung von gestern, nachdem die Iraner klare Bereitschaft zum Waffenstillstand gezeigt haben, hat sich recht schnell verflüchtigt, nachdem klar wurde, dass die Israelis vorerst nicht nachgeben und ihren Angriffs-Strom unbeirrt fortsetzen. Laut der Erklärung auf dem aktuellen G7-Gipfel stehen die G7-Staaten geschlossen an der Seite Israels.

Siemens Energy stehen derweil im Fokus der Anleger, bleiben Analysten doch weiter bullish, obwohl die Aktie bereits dynamisch zugelegt hat. Ein neues Hoch scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Anders als die Papiere von Siemens Energy stehen die Aktien von Wix.com seit Anfang des Jahres deutlich unter Druck. Doch die Analysten sind weiterhin enorm bullish für die Aktie. Deutet sich hier etwa ein Turnaround an?

Meta eröffnet in den kommenden Monaten einen neuen Einkommens-Strom. Welcher das ist und was das für die Aktie bedeutet, dazu heute mehr in der Live-Sendung.