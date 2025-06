Nasdaq-100 Index® - Klare Signalmarken: nach oben wie nach unten

Heute werfen wir einen ausführlichen Blick auf den Kursverlauf des Nasdaq-100®. Dank der starken Wertentwicklung seit dem Tief vom 7. April notieren die US-Technologietitel mittlerweile auf Jahressicht im Plus (3,4 %). Nebeneffekt der Rally ist, dass sich das Aktienbarometer wieder in absoluter Schlagdistanz zu seinen historischen Hochständen bei gut 22.000 Punkten befindet. Im Dezember 2024, Mitte Februar sowie am 11. Juni hatte der Nasdaq-100® bei 22.133/22.223/22.042 Punkten wichtige zyklische Hochs ausgeprägt. Ein erfolgreicher Ausbruch – sprich ein Vorstoß in „uncharted territory“ – würde für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Im Erfolgsfall kann die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als große Tradingrange interpretiert werden. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Chartverlauf eine wichtige Hilfestellung. Während das „swing low“ vom vergangenen Freitag bei 21.591 Punkten eine erste Unterstützung markiert, besitzt die Aufwärtskurslücke vom 12. Mai bei 20.603/20.204 Punkten eher strategischen Charakter. Dieses Gap harmoniert nicht nur bestens mit der Nackenlinie der Anfang Mai vervollständigten „V-Formation“, sondern hier verlaufen auch die Glättungslinie der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 20.299/20.501 Punkten).

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

