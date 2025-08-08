DAX® - Fulminante Rallye stoppt am Abwärtstrendkanal
HSBC · Uhr
Fulminante Rallye stoppt am Abwärtstrendkanal
Das in den vergangenen Tagen noch vermisste Aufwärts-Momentum sorgte gestern dafür, dass der DAX® das jüngst definierte Widerstandsbündel inkl. der 50-Tage-Linie am Vormittag innerhalb von zwei Stunden dynamisch überwinden konnte. Damit sind die kurzfristigen Verkaufssignale erst mal negiert. Selbst im Zuge dieser kurzfristigen, stark politisch getriebenen Euphorie haben die Traderinnen und Trader die wichtigen charttechnischen Leitplanken aber nicht komplett aus den Augen verloren. So kam der Aufschwung fast punktgenau am oberen Ende des kurzfristigen Abwärtstrendkanals bei 24.392 Punkten zum Erliegen. Der Index schloss gut 200 Punkte unter dem Tageshoch. Auf Wochensicht deutet sich damit nun ein Innenstab an, falls der Schlusskurs heute nicht oberhalb von 24.444 Punkten (oder unter 23.381 Punkten) liegen sollte. Die beiden Außenmarken dienen kurzfristig als zusätzlicher Taktgeber. Im Kontext der Saisonalität ist noch festzuhalten, dass das Risiko eines schwachen Augusts bei einem zuvor sehr starken Jahresverlauf besonders hoch erscheint. Seit 1988 lag der DAX® bislang fünfmal über 18 % im Plus (2025: +20,9 %). Jedes Mal fiel die August-Bilanz danach negativ aus.
DAX® (Daily)
Quelle: stock3.com / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: stock3.com
