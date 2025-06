Paketbranche erwartet Wachstum - 2030 über fünf Milliarden Sendungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Paketbranche sieht sich weiter auf Wachstumskurs.

Trotz der unsicheren wirtschaftlichen Lage erwarten Kurier-, Express- und Paketdienste im laufenden Jahr ein Wachstum der Sendungsmengen zwischen 2,5 und 3,5 Prozent, wie der Branchenverband BPEX am Mittwoch auf Basis einer Studie mitteilte.

Dabei würden vor allem die Sendungen an die Verbraucher zulegen, die Paket-Zustellungen zwischen Unternehmen würden aber voraussichtlich stagnieren, teilte der Verband mit, in dem Konkurrenten des deutschen Branchenprimus DHL wie etwa UPS, DPD oder Hermes organisiert sind. Auch 2024 sei das Geschäft vor allem durch kauffreudige Verbraucher gewachsen, die Paketflut wachse wohl um rund 5,5 Prozent an.

Insgesamt sei das Sendungsvolumen im vergangenen Jahr auf rund 4,29 Milliarden Pakete angewachsen. Auch künftig rechnet die Branche mit Wachstum - 2030 sei ein Volumen von insgesamt 5,19 Milliarden Sendungen zu erwarten. Das entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,2 Prozent. Die Hürde von fünf Milliarden Sendungen könne die Branche bereits 2029 überspringen. "Das robuste Wachstum (...) ist Ausdruck einer Branche, die sich weiterentwickelt", sagte BPEX-Chef Marten Bosselmann. Um die Branche auf Kurs zu halten, müsse aber auch die Politik liefern: "Das heißt weniger Bürokratie und Regulierung sowie praxisnahe Vorgaben und sinnvolle Berichtspflichten."

