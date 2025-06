AKTIE IM FOKUS: Höhere Dividende treibt Deutsche Euroshop auf Hoch seit Oktober

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Deutsche Euroshop sind am Donnerstag nach einer Dividendenerhöhung kräftig angesprungen. Sie überwanden dabei den Widerstandsbereich bei bis zu 20,50 Euro. Mehr als fünf Prozent groß war das Plus zuletzt, knapp über 21 Euro erreichte der Kurs ein Hoch seit Ende Oktober. Der Einkaufszentren-Betreiber will eine deutlich höhere Dividende auszahlen. Je Aktie sollen nun 2,65 Euro fließen und damit 1,65 Euro mehr als im Mai angekündigt. Die Anteilseigner sollen bei der Hauptversammlung am 27. Juni darüber abstimmen.

Die Gesellschaft erklärte den Schritt damit, dass ihr aus dem laufenden Betrieb und der Ausgabe einer Anleihe zusätzliche Mittel zugeflossen seien. Das Unternehmen war Ende September nach zweijähriger Abwesenheit in den SDax zurückgekehrt. Ausgeschieden waren sie dort 2022, nachdem die Otto-Familie und der US-Finanzinvestor Oaktree die Mehrheit übernommen hatten./tih/jha/