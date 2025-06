Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Dax noch knapp über 50-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag weitere Verluste erlitten. Die Angst vor einer Eskalation des neuen Nahostkriegs ließ den Dax letztlich um 1,12 Prozent auf 23.057,38 Punkte sinken. Damit setzte der Leitindex seinen vor knapp zwei Wochen begonnenen Abwärtstrend fort und kam der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie gefährlich nahe. Die kurzfristig bedeutsame 21-Tage-Unterstützung war schon im Zuge der jüngsten Verluste gefallen. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,90 Prozent auf 29.120,07 Punkte nach unten. Von den wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen gingen keine Impulse aus.

"Die Börsen warten in angespannter Hab-Acht-Stellung die politischen Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und dem Iran ab", heißt es in der aktuellen Ausgabe des Börsenbriefs "Fuchskapital". "Die über allem schwebende Frage ist, ob die USA aktiv mit Truppen in den Krieg eingreifen." Die Autoren verwiesen auf die Verlegung von US-Tankflugzeugen und Kriegsschiffen in die Krisenregion.

Kaum Auswirkungen auf die Aktienkurse hatten geldpolitische Entscheidungen in Washington und Europa. Die US-Notenbank Fed ließ am Mittwochabend wie erwartet den Leitzins unverändert. Sie trotzte damit erneut dem Drängen von Präsident Donald Trump auf eine deutliche Senkung. Zudem halten Amerikas Währungshüter wegen Trumps Zollpolitik eine steigende Inflation sowie eine Wachstumsabschwächung für wahrscheinlich. Sie signalisieren indes weiterhin zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende./gl