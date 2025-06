AKTIEN IM FOKUS: Zalando mit Konsumwerten im Abwärtsstrudel - Tief seit November

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Abwärtssog bei den Aktien von Zalando und anderen Konsumgüterwerten schwächt sich am Donnerstag nicht ab. Der Zalando-Kurs fiel um 2,6 Prozent und machte den Online-Händler damit zum Schlusslicht im Leitindex Dax . Dieser fiel wegen der Unsicherheit um den Nahost-Krieg um 0,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Zalando notieren nun auf dem Niveau von November. Anfang Juni hatte der Kurs noch auf dem Niveau zum Jahreswechsel gestanden, doch mittlerweile liegt der Abschlag 2025 bei fast 17 Prozent. Seit Tagen stehen sie wieder deutlich unter der 200-Tage-Durchschnittslinie, die ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend ist.

Es gab keine konkreten Meldungen, die Zalando am Donnerstag belasteten. Händler und Analysten hatten zuletzt aber gehäuft Unsicherheiten hervorgehoben, was die Entwicklung des privaten Konsums in Deutschland im zweiten Halbjahr betrifft und die Folgen für Konsumwerte.

Jefferies etwa hatte den Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise am Montag wegen Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Konsumgütern abgestuft. Die JPMorgan-Analystin Celine Pannuti hatte zum Konsumgüterhersteller Beiersdorf gesagt, dass sie wegen konjunkturellen Gegenwinds eine schwächere Entwicklung der Consumer-Sparte befürchtet.

Auch diese beiden Aktien setzten am Donnerstag ihren jüngsten Abwärtstrend mit Einbußen von jeweils rund einem Prozent fort. Beiersdorf steht auf einem Tief seit Januar 2023 und Symrise seit Ende April. Eine weitere konsumabhängige Dax-Aktie, die erneut fiel, war Adidas mit einem Abschlag von 1,3 Prozent. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers erreichten ihren niedrigsten Stand seit Mitte April./tih/la/jha/