DAX-FLASH: Weitere Kursverluste erwartet - Nahost-Krieg dämpft Stimmung weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger bleiben am Donnerstag wohl auf Abstand zu Aktien aus Deutschland. Nach dem erwartungsgemäßen Zinsentscheid der Notenband Fed und angesichts der weiterhin nicht klaren Position der USA im Nahostkrieg fehlen die Argumente, um bei Aktien zuzugreifen. Die Furcht vor einer Eskalation des Krieges bleibt präsent.

Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax am Donnerstag 0,2 Prozent tiefer auf 23.273 Punkte. Unter 23.262 Zählern würde der deutsche Leitindex ein neues Tief seit sechs Wochen markieren, nachdem er am Vortag bei 23.400 Punkten unter eine zuletzt wichtige Unterstützung gerutscht war.

Wie sich die USA im Krieg zwischen dem Iran und Israel entscheiden, ist weiterhin offen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zeigen, dass dieser sich weiter nicht auf einen klaren Kurs festlegen will. "Wir wollen einen totalen, vollständigen Sieg", sagte er im Weißen Haus.

Die Fed ist unterdessen nicht auf Trumps Forderungen eingegangen und hat den US-Leitzins unverändert belassen. An zwei absehbaren Folgen von Trumps Zöllen lässt die Notenbank kaum Zweifel: Die Preise werden steigen und das Wachstum wird sich abschwächen. In der weiteren Auswertung dessen wird es Impulse von den US-Börsen erst am Freitag geben, weil der Handel in New York feiertagsbedingt pausiert. Die Indikation für den Dow Jones Industrial liegt gegenwärtig auch knapp im Minus./tih/jha/