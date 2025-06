Dax-Rückblick:

Der Dax fiel gestern in den unteren 23.000er Bereich und bestätigte damit die negative Einschätzung der vergangenen Handelstage. Das gestrige Tagestief lag kurz vor Handelsschluss um 23.050 Punkte.

Ausgehend von dieser Zone gab es heute Morgen eine kräftige Erholungsbewegung zurück in den Widerstandsbereich um 23.300 Punkte.

Dax-Ausblick:

Hinweis: In Anbetracht der geopolitischen Situation im Nahen Osten gib es aktuell ein erhöhtes "Headline Risk" an den Finanzmärkten - jede Schlagzeile im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen.

Die heutige Erholung ist aus charttechnischer Sicht bislang lediglich ein Strohfeuer - der übergeordnete Abwärtstrend ist unverändert intakt im Stundenchart und am ersten Horizontalwiderstand um 23.300 Punkte wurden die Käufer am Vormittag bereits schon wieder in die Schranken verwiesen.

Entspannung für die Käuferseite bringt erst ein Stundenschluss nördlich der 23.400er Marke, bis dahin kann die Erholungsrally vom heutigen Vormittag jederzeit wieder in sich zusammenfallen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!