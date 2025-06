Erholung zum Wochenschluss – Infineon gefragt

Nach mehreren schwachen Handelstagen zeigen sich die Märkte am Freitag deutlich erholt. Der DAX startet mit kräftigen Gewinnen in den Tag und auch die US-Indizes werden vorbörslich stark im Plus erwartet. Die Anleger greifen wieder zu – gestützt von positiven Impulsen aus der Unternehmenswelt und der Hoffnung auf eine Stabilisierung der geopolitischen Lage.

Makroökonomischer Überblick

Am Vormittag wurden die Erzeugerpreise (PPI) für Deutschland veröffentlicht. Im Jahresvergleich lagen sie mit –1,2 % leicht unter dem Vormonatswert von –0,9 %, was auf eine weiterhin moderate Preisdynamik auf Herstellerebene hindeutet.

Für den Nachmittag stehen zwei weitere wichtige Daten auf der Agenda:

Der Philadelphia Fed Manufacturing Index , der Hinweise auf die industrielle Entwicklung in der US-Region liefert.

, der Hinweise auf die industrielle Entwicklung in der US-Region liefert. Der Consumer Confidence Flash der Eurozone, der mit –14,5 Punkten etwas besser erwartet wird als im Vormonat (–15,2). Eine leichte Verbesserung der Verbraucherstimmung könnte die Märkte zusätzlich stützen.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Infineon

Die Aktie des Halbleiterherstellers zählt heute zu den meistgehandelten Werten im DAX. Hintergrund ist ein positiver Bericht, in dem Infineon als klarer Profiteur des globalen KI- und Automobiltrends hervorgehoben wird. Zudem wurde bekannt, dass das Unternehmen einen Großauftrag von einem US-Elektroautobauer erhalten hat, was die Fantasie der Anleger zusätzlich beflügelt. ASML

Auch die Aktie des niederländischen Chipausrüsters ASML steht heute im Fokus. Das Unternehmen hat angekündigt, seine Kapazitäten für EUV-Lithografieanlagen deutlich auszubauen, um der steigenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie gerecht zu werden. Die Nachricht wird von Investoren als starkes Wachstumszeichen gewertet – die Aktie legt deutlich zu

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!