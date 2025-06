Regierung wertet Arcelor-Rückzug aus grünem Stahl als Einzelfall

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung wertet den Rückzug von ArcelorMittal aus dem Umbauprojekt zu klimafreundlichem Stahl als Einzelfall.

Andere vergleichbare Großprojekte seien in der Umsetzung, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Der Bund werde die Förderung für ArcelorMittal jetzt widerrufen. Der Stahlkonzern müsse mit den Sorgen der Mitarbeiter an den betroffenen Standorten verantwortungsvoll umgehen und die Sozialpartner einbinden.

Regierungssprecher Stefan Kornelius ergänzte, die schwarz-rote Regierung müsse die Entscheidung des Unternehmens akzeptieren. Die Bemühungen der Regierung seien aber vielfältig, die Branche klimaneutral zu machen. Sie seien daher nicht gescheitert.

